    首頁　>　國際

    美國悲歌！ 5歲童家中玩槍爆頭亡 再揭槍枝氾濫問題

    美國1名5歲男童在芝加哥南區1間公寓內意外開槍自殺。圖為示意圖。（歐新社）

    美國1名5歲男童在芝加哥南區1間公寓內意外開槍自殺。圖為示意圖。（歐新社）

    2025/08/25 13:58

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國芝加哥市24日下午驚傳令人心碎的悲劇，1名才剛開始上幼稚園的5歲男童，在南區肯伍德（Kenwood）社區的1間公寓內，意外取得槍枝並擊中自己頭部，送醫後宣告不治。這起事件再次凸顯了美國兒童在家中輕易接觸槍枝的嚴重問題。

    根據哥倫比廣播公司新聞網（CBS News）報導，這起槍擊案發生在下午1時許，警方獲報趕抵現場時，發現男童頭部受創，緊急將他送往科默兒童醫院（Comer Children's Hospital），但最終仍回天乏術。1名警方消息人士透露，初步調查顯示，男童是意外開槍擊中自己。

    1名槍枝暴力受害者權益倡導者轉述家屬說法，這名無辜喪命的男童，上個星期才剛高高興興地開始了他的幼稚園生涯，未料竟發生如此悲劇，令家人悲痛欲絕。

    長期關懷暴力受害者的普萊斯牧師（Donovan Price）表示，這起突如其來的悲劇，讓所有人都震驚不已。他沉痛呼籲，這起事件應讓人們意識到，降低兒童在家中接觸槍枝風險的極端重要性。他強調：「當家裡有孩子時，你就必須竭盡全力。這就像為房子做好用電安全的防護一樣，你必須付出加倍的努力。」

    報導指出，目前尚無任何人因此案被捕。槍枝安全倡導者也藉此呼籲，槍枝上鎖對於降低兒童意外觸槍的風險至關重要，並提及芝加哥公共衛生局有免費提供槍枝安全鎖的服務

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

