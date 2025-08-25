習近平為何發動大清洗？ 學者：防疫、經濟和外交治理失敗

中共總書記習近平已經獲得第3個任期，擁有絕對的權力，但為何還要大對黨政軍高幹進行大清洗？ 有學者認為，這與習近平在經濟、防疫和外交的治理失敗有關。（法新社資料照）

2025/08/25 12:35

〔編譯盧永山／綜合報導〕中共總書記習近平已經獲得第3個任期，擁有絕對的權力，但為何還要大對黨政軍高幹進行大清洗？《紐約時報》報導，有學者分析，這與習近平的治理失敗有關，當治理越糟糕，清洗就越嚴厲；清洗越嚴厲，控制就越緊，形成一個惡性循環。

報導指出，無論美國人如何看自己的政治，美國仍是公開運作的，中國的情況則相反。中國這種神秘不透明催生了一個所謂「中南海聽床師」的行業——中文社區的網路評論員從謠言和轉瞬即逝的線索中揣摩政治風向。他們在YouTube上發影片，剖析中國領導人習近平的步態、面色或在媒體上露面的情況，這些影片能在中國網路防火大牆外吸引數百萬的瀏覽量。

今年夏天，這些「聽床師」頗為忙碌。習近平今年清洗了一批軍政要員，而這些人都是他一手提拔的。「聽床師」杜撰出習近平下台的時間表，杜撰出習近平陣營與黨內元老陣營之間的一次激烈會議，甚至還拿出了軍隊推翻習近平統治的祕密計畫。一些美國人的聲音也加入進來：包括一名曾任美國國家安全顧問的人，一名前外交官，以及華府的一些智庫，他們暗示習近平的權力結構出現了裂痕。提出這些疑問本身是正當合理的，它們有著深刻的歷史淵源。

習近平的清洗延續了前蘇聯領導人史達林和前中共領導人毛澤東的傳統，用以管束精英階層、鞏固個人的絕對權威。習近平12年前登上了最高領導人的位置，他發起的清洗運動凸顯了管理一個龐大體系的難度，即便對於一位看似擁有絕對權力的領導人來說也是如此。極速運轉的謠言工廠也許是習近平與中共精英階層關係日益緊張的一個癥狀。

史達林在1930年代的大清洗消滅了蘇共中央委員會70%的成員，以及1934年蘇共代表大會1966名代表中的一半以上，還有大批軍事領導人遭處決。近1個世紀後，習近平搞的運動既沒有那麼血腥，涉及範圍也沒有那麼大，但仍是自文化大革命以來影響最為深遠的整肅。毛澤東的「文革」使他的大多數高級副手靠邊站或被打倒，包括鄧小平和習近平的父親習仲勛。

據中國官方統計，中共2024年處分了88.9萬名黨員，其中包括73名省部級以上幹部。史丹佛大學的政治學家吳國光估計，自2022年底以來，最高決策機構中共中央委員會約10%的成員已被清洗、靠邊站，或在重要會議上明顯缺席。

中國軍隊受到的打擊最為嚴重。據詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation），自2023年以來，中國人民解放軍和中國軍工企業至少有45名官員被免職，2名國防部長曾在2024年的同一天被指控腐敗、對習近平不忠誠。

這一切都發生在習近平2022年獲得第3個任期、把自己的親信安排在領導層之後。習近平為什麼停不下來呢？

華府智庫胡佛研究所高級研究員考特金（Stephen Kotkin）表示，在威權主義政權中，控制軍隊和安全部隊至關重要，但即使是忠誠者也有他們自己的利益和裙帶網路，這給領導人帶來風險。與其他強人一樣，習近平面臨著控制一個龐大體系的巨大挑戰，只靠自己的親信遠遠不夠，習近平不得不用改組、清洗、讓官員們互相告密，以及操縱對立等手段來因應。

史丹佛大學國際研究所中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光，則在史達林、毛澤東，以及現在的習近平身上看到了一種反覆出現的現象：治理失敗和權力進一步集中，然後是清洗。史達林的大清洗發生在一場可怕的饑荒之後，而正是他的政策導致了那場饑荒。毛澤東的文化大革命發生在中國的一場大饑荒之後，而那場大饑荒也是毛澤東災難性決策的後果。習近平當前的清洗運動發生在「新冠清零」政策失敗、倒退的經濟措施，以及有爭議的外交政策之後。

吳國光指出，高度集中的權力和治理災難之間存在一個螺旋強化的關係，從治理的災難到獨裁者強化權力、進一步集中權力，這個過程裡關鍵就是清洗；換句話說，治理越糟糕，清洗就越嚴厲；清洗越嚴厲，控制就越緊，這種循環被稱作「史達林邏輯」。

史達林的統治與習近平的統治有一個區別，在史達林的統治下，絕大多數俄羅斯人出於恐懼和信念，認為他在保衛國家、維護共產主義事業。對毛澤東的統治也可以這樣說，但對習近平可能並非如此。

中央黨校退休教授蔡霞表示，中共精英容忍習近平透過反腐鞏固權力，修憲取消任期限制，打擊民營經濟這些做法，他們保持沉默是因為習近平沒有觸及他們的特權。但習近平現在的清洗，加上中國經濟的問題，更直接影響到他們，「再這樣下去，黨內精英可能會認為，不是習近平垮台，而是共產黨垮台」。

美國中央情報局（CIA）看到了中共內部潛在裂痕，且試圖加以利用。CIA已在今年5月發布2段針對中國官員的普通話招聘影片，但招聘並不是這2段影片傳遞的真正要點，而是試圖傳達1個訊息：中共精英階層內部存在不滿。

吳國光表示，習近平的新極權主義模式和江胡時代中共精英喜歡的權貴資本主義模式，這兩個模式之間發生衝突，這不是習近平靠換掉1000個人、2000個人，哪怕1萬個人能夠解決的。

