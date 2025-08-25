為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    非裔嬰死亡率高2倍！ 密西西比州陷公衛危機 聯邦竟還砍經費

    密西西比州因嬰兒死亡率上升，宣布進入公共衛生緊急狀態。圖為示意圖。（法新社）

    密西西比州因嬰兒死亡率上升，宣布進入公共衛生緊急狀態。圖為示意圖。（法新社）

    2025/08/25 12:33

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，美國密西西比州近日公布的數據顯示，該州嬰兒死亡率已攀升至十多年來的最高點，驚人的數字迫使州衛生官員宣布全州進入「公共衛生緊急狀態」。然而，專家警告，這場悲劇不僅僅是醫療問題，其背後更深層的原因，直指長期存在的結構性種族不平等，以及聯邦政府對關鍵婦幼衛生計畫的經費削減。

    密西西比州衛生部數據顯示，2024年該州每千名活產嬰兒中，就有9.7名在滿一歲前死亡，幾乎是全美平均值（5.6名）的兩倍。更令人心驚的是，數據揭示了嚴峻的種族差異：在密西西比州，非裔嬰兒的死亡率是白人嬰兒的兩倍以上，且此一差距近年來仍在持續擴大。

    宣布進入緊急狀態的州衛生官員埃德尼（Dan Edney）沉痛表示：「每一個嬰兒的逝去，都代表一個家庭的毀滅與一個未來的斷送。」

    儘管州政府計畫擴大產前服務、建立婦產科照護系統，但專家們警告，單靠臨床干預無法解決根本問題。前路易斯安那州衛生部長吉伊（Rebekah Gee）直言：「健康的嬰兒來自健康的媽媽。如果女性在孕期前後無法獲得持續的醫療照護，她們的嬰兒死亡率更高就不足為奇了。」

    埃默里大學（Emory University）新生兒科教授派崔克（Stephen Patrick）補充說，將嬰兒死亡視為孤立的醫療案例，是忽略了更廣泛的現實，「許多母親在分娩前，就已面臨貧困、住房與交通等嚴峻挑戰。」

