習近平糗大了？ BBC揭密「九三閱兵」4大窘況：朋友只剩普廷

2025/08/25 12:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國廣播公司（BBC）中文網深度分析，中共即將於9月3日舉行10年一度的「九三閱兵」，意圖展現軍威、鞏固領導。然而，在這場精心策劃的政治大秀背後，卻是解放軍高層因「大清洗」後的人事崩壞、與西方盟友的貌合神離，以及我國政府對其「篡改抗戰史實」的強力反擊。BBC中文網為此梳理出4大看點，揭示這場閱兵大戲表面風光下的權力危機與國際孤立。

看點一：誰在場？誰「被消失」？

分析指出，此次閱兵最值得關注的，莫過於主席台上的人事佈局。相較於10年前，習近平此次面臨的局面更為詭譎。近年來，多名由他親手提拔的「習家軍」將領，如中央軍委副主席何衛東、國防部長李尚福等人，相繼「被消失」，引發外界對其權力穩固性的新一輪猜測。屆時誰能登上天安門城樓，誰又將缺席，將成為觀察中共高層權力結構與軍隊穩定性的最直接指標。

看點二：核武庫擴張與「智能戰爭」

在武器展示方面，除了殲-35匿蹤戰機等新銳裝備可能亮相外，外界最關注的，仍是中共的戰略核打擊能力。根據西方智庫評估，中共正以前所未見的速度擴張其核武庫，預計到2030年將部署超過1千枚核彈頭。五角大廈更在其年度報告中警告，若在台海戰事中面臨「嚴重威脅」中共政權生存的失敗，北京很可能考慮首先動用核武。此外，汲取俄烏戰爭經驗，無人機、反無人機與電子戰等「智能化戰爭」裝備，也將是此次閱兵的重頭戲。

看點三：西方盟友缺席 普廷成唯一亮點

在外交舞台上，此次閱兵更顯淒涼。10年前，南韓總統朴槿惠等西方盟國領袖尚且出席，但今年，隨著中美關係急轉直下，已無任何西方國家元首表態參加。唯一能為習近平撐場面的，恐怕只剩同樣遭國際刑事法院（ICC）發布逮捕令的俄羅斯總統普廷。反觀東南亞國家，在中國「一帶一路」的經濟利誘下，則可能派出更高級別的領導人與會，凸顯全球選邊站隊的趨勢。

看點四：台灣嚴正反擊 捍衛抗戰史實

與10年前連戰等人還登上天安門城樓觀禮的「兩岸蜜月期」相比，如今台海局勢已截然不同。台灣政府不僅已明令禁止公職人員赴中參加閱兵，更強力反擊中共「攫取抗戰勝利舞台」的企圖，重申抗日戰爭是由中華民國所領導，當時中華人民共和國根本尚未成立。分析更指出，若依照西方輿論預測，中共將在2027年攻台，此次閱兵所展示的軍力，將是其犯台前的最後一次大規模校閱，我方也將密切蒐集相關情資。

