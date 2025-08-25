為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    青少年吸「喪屍煙彈」暴走！ 新加坡祭鞭刑、關20年重罰

    依托咪酯和其他具有成癮性和危害性的物質被混入電子菸，廣泛流通，備受關注。示意圖，非當事人。（法新社資料照）

    依托咪酯和其他具有成癮性和危害性的物質被混入電子菸，廣泛流通，備受關注。示意圖，非當事人。（法新社資料照）

    2025/08/25 12:50

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡嚴打有「喪屍煙彈」之稱的毒品電子菸。據悉，這種將麻醉藥「依托咪酯」（etomidate）和其他具成癮及危害性物質混入電子菸，吸食者會出現脫序行為，宛如喪屍，甚至有少女出現幻覺墜樓亡。官方自9月1日起將「依托咪酯」列為C級毒品，吸食者須接受強制勒戒等，售賣者則面臨最高20年監禁及鞭刑。

    綜合媒體報導，「喪屍煙彈」去年開始在新加坡青少年間盛行，又稱「Kpods」或「太空油」。它外觀與普通電子菸無異，包裝時尚、伴有水果香氣，令一些青少年誤以為是無害的潮流物品。

    這類電子菸大多含「依托咪酯」麻醉劑成分，有些還可能含有其他鎮靜劑，如芬太尼、苯二氮卓類藥物或氯胺酮。吸食者可能會出現全身肌肉痙攣等，也可能會引發嚴重副作用，包括噁心嘔吐或意識混亂，造成器官衰竭或死亡。

    新加坡總理黃循財17日說，政府將把電子菸當成毒品問題應對，全面升級執法和教育等行動。社會政策統籌部長兼衛生部長王乙康透露，官方將在28日召開記者會，正式宣布把依托咪酯列為《濫用毒品法令》管制的C級毒品。

    把依托咪酯歸類為C級毒品後，吸食者須接受強制監督與康復治療，累犯者將遭到起訴，面對坐牢至少一年的處罰。售賣、分銷或進口者則會面臨更嚴厲刑罰，包括坐牢最長20年和鞭刑。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

