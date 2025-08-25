蘇丹難民再度遇襲至少13死 當中多為婦女孩童

逃過一劫的難民正在排隊領取救援物資。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹醫生協會（The Sudan Doctors Network）於24日表示，準軍事組織快速支援部隊（RSF）再度襲擊達爾富爾的地區的難民，共造成至少13人死亡，其中大部分是婦女以及孩童。

據《美聯社》報導，蘇丹醫生協會指控，RSF本次攻擊達爾富爾地區1條道路上的難民，造成至少13死，當中包含4名婦女、5名孩童以及4名老人。

而在此次攻擊的前1日，RSF還用火炮攻擊法希爾的1家醫院，造成1名醫護人員以及6名病患受傷。該協會痛批，RSF近日都往手無寸鐵的難民發動攻擊，這已經可以稱為種族滅絕的行動。

這兩次攻擊被認為是RSF為獲得法希爾控制權而展開的行動之一，因為法希爾是蘇丹軍方在達爾富爾最後的據點。而聯合國人權辦公室指出，RSF本月10天內至少殺害89名一般民眾，其中有16人在法希爾及阿布舒克難民營被直接處決。

據了解，這場戰爭已經變成全面性的內戰，目前已有數萬人死亡，超過14萬人無家可歸，甚至還有地區出現飢荒問題，就連國際刑事法院也稱其犯下戰爭罪和危害人類罪。

