兩男假扮警察「假逮捕真搶劫」 被屋主識破爆槍戰反被擊斃

2025/08/25 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州休士頓22日發生一起離奇槍擊案，兩名男子假扮警察，自稱要上門執行逮捕令，見屋主不為所動，於是朝屋內開槍，房主見狀開槍回擊，擊中兩名「假警察」，而這兩名男子當場死亡。

綜合外媒報導，休士頓警局指出，此事件發生於休士頓市區東南方的貝爾諾爾大道（Bellnole Drive）一帶，槍擊事件在22日深夜11點左右發生。警方指出，當時有兩名蒙面男子身穿防彈背心、頭上戴著滑雪面罩、脖子掛著警徽，來到貝爾諾爾大道4800街區一戶住宅外，聲稱要執行逮捕令。正當房主十分疑惑時，兩名男子突然從前門開槍。

事後屋主見狀也開槍還擊，雙方爆發槍戰，而屋外的兩名男子都被擊中，屋主在槍戰中則沒有受傷。警方到場後對兩名蒙面男子實施心肺復甦術，但兩人仍當場死亡。目擊槍戰過程的鄰居表示，當時他一共聽到22聲槍響，對於這起假冒警察的搶劫案十分震驚。

警方指出，兩名蒙面男子年約30歲左右，當兩人前來並自稱是警察時，屋主馬上起疑，因為兩人並非像一般員警一樣駕駛警車到來，也沒有打開警示燈或打開警笛。休士頓警局的刑警斯特林格（Kyle Stringer）強調，警方到場時都會駕駛一輛有警示燈、警笛與擴音器的警車，用於表明身分，「而且真正的警察不會帶滑雪面罩」。

