為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    兩男假扮警察「假逮捕真搶劫」 被屋主識破爆槍戰反被擊斃

    兩男假冒警察欲搶劫，被屋主識破後雙方爆發槍戰，兩名男子被屋主開槍擊中後身亡。（美聯社）

    兩男假冒警察欲搶劫，被屋主識破後雙方爆發槍戰，兩名男子被屋主開槍擊中後身亡。（美聯社）

    2025/08/25 12:08

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州休士頓22日發生一起離奇槍擊案，兩名男子假扮警察，自稱要上門執行逮捕令，見屋主不為所動，於是朝屋內開槍，房主見狀開槍回擊，擊中兩名「假警察」，而這兩名男子當場死亡。

    綜合外媒報導，休士頓警局指出，此事件發生於休士頓市區東南方的貝爾諾爾大道（Bellnole Drive）一帶，槍擊事件在22日深夜11點左右發生。警方指出，當時有兩名蒙面男子身穿防彈背心、頭上戴著滑雪面罩、脖子掛著警徽，來到貝爾諾爾大道4800街區一戶住宅外，聲稱要執行逮捕令。正當房主十分疑惑時，兩名男子突然從前門開槍。

    事後屋主見狀也開槍還擊，雙方爆發槍戰，而屋外的兩名男子都被擊中，屋主在槍戰中則沒有受傷。警方到場後對兩名蒙面男子實施心肺復甦術，但兩人仍當場死亡。目擊槍戰過程的鄰居表示，當時他一共聽到22聲槍響，對於這起假冒警察的搶劫案十分震驚。

    警方指出，兩名蒙面男子年約30歲左右，當兩人前來並自稱是警察時，屋主馬上起疑，因為兩人並非像一般員警一樣駕駛警車到來，也沒有打開警示燈或打開警笛。休士頓警局的刑警斯特林格（Kyle Stringer）強調，警方到場時都會駕駛一輛有警示燈、警笛與擴音器的警車，用於表明身分，「而且真正的警察不會帶滑雪面罩」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播