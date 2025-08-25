為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南韓收到48起炸彈威脅傳真！ 歹徒署名和中籍炸彈恐嚇犯一樣

    南韓已接獲48起署名為「唐澤貴洋」的炸彈恐嚇案。圖為首爾市政府。（圖擷自首爾市府臉書）

    2025/08/25 12:12

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾中部警察署、南大門警察署，今（25日）接獲從日本發來的炸彈威脅傳真，指稱首爾市政府、首爾某小學已被安放炸彈，上面署名為「唐澤貴洋」，這已是「唐澤貴洋」對韓國的第48起犯案，而曾來台留學的中國男子張海川，從2021年至2023年對台灣各地實施約150起炸彈恐嚇，也曾使用「唐澤貴洋」的名字。

    《韓聯社》報導，南韓警方今天所收到的「唐澤貴洋」傳真，上面用日文、英文寫著歹徒將在市府大樓、小學和其他兒童設施放置炸彈，當局認為威脅程度較低，因此採取加強巡邏的方式，並未像以前一樣派遣特警搜查、疏散人員。

    據了解，南韓從2023年8月至今已收到48次「唐澤貴洋」的炸彈恐嚇，其中包括19封電子郵件、29封傳真，由於傳真號碼都是相同的，因此警方推測是同一人所為。

    在先前的「唐澤貴洋」炸彈威脅中，從未發現過任何炸彈，是以警方認定風險較低，目前正持續和日本、傳真中轉國追查歹徒的確切身分，但尚未取得重大進展。

    事實上，「唐澤貴洋」確有其人，為日本執業律師，他先前處理了和「肉搜」有關的案子，惹怒了日本網友，經常被當作栽贓嫁禍的對象，他曾在2023年澄清南韓炸彈恐嚇案和自己無關，是有不法份子盜用了他的名字。

