為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    石破茂應下台？共同社：74％自民黨支持者認為不需要

    日本自民黨在7月參院選舉慘敗，但有74.2%的支持者認為，首相石破茂不需引咎辭職。（路透資料照）

    日本自民黨在7月參院選舉慘敗，但有74.2%的支持者認為，首相石破茂不需引咎辭職。（路透資料照）

    2025/08/25 12:53

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日媒《共同社》本月23至24日實施日本全國電話輿論調查，結果顯示有關自民黨7月參院選舉慘敗，自民黨支持者中有74.2%的受訪者認為日本首相石破茂「毋須引咎辭職」，佔比遠高於認為「應該辭職」的24.1%。

    與自民黨聯合執政的公明黨支持者中，也有68.4%的受訪者未要求石破茂辭職。調查更顯示，年齡越高認為毋須辭職的傾向就越明顯。

    此外，主要在野政黨支持者當中，認為石破茂毋須辭職的佔比分別為立憲民主黨64.8%、日本維新會61.3%、國民民主黨51.7%。宣稱「無支持政黨」的無黨派群眾中，也有63.0%的人認為石破毋須辭職。

    依年齡層來看，認為毋須辭職的比例在年輕人群（30歲以下）為43.1%；在中年人群（40至50多歲）為55.8%；在高齡人群（60歲以上）為68.0%。

    依性別來看，55.1%的男性和59.7%的女性認為石破茂毋須辭職。

    日本聯合執政的自民黨及公明黨在7月的參議院大選遭遇歷史性大敗，身兼自民黨總裁（黨主席）的石破茂表明持續執政，但黨內要求他下台的聲浪增大。石破茂8月初在自民黨兩院議員總會上表態，為參議院選舉結果道歉外，重申有意續任。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播