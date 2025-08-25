石破茂應下台？共同社：74％自民黨支持者認為不需要

日本自民黨在7月參院選舉慘敗，但有74.2%的支持者認為，首相石破茂不需引咎辭職。（路透資料照）

2025/08/25 12:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日媒《共同社》本月23至24日實施日本全國電話輿論調查，結果顯示有關自民黨7月參院選舉慘敗，自民黨支持者中有74.2%的受訪者認為日本首相石破茂「毋須引咎辭職」，佔比遠高於認為「應該辭職」的24.1%。

與自民黨聯合執政的公明黨支持者中，也有68.4%的受訪者未要求石破茂辭職。調查更顯示，年齡越高認為毋須辭職的傾向就越明顯。

此外，主要在野政黨支持者當中，認為石破茂毋須辭職的佔比分別為立憲民主黨64.8%、日本維新會61.3%、國民民主黨51.7%。宣稱「無支持政黨」的無黨派群眾中，也有63.0%的人認為石破毋須辭職。

依年齡層來看，認為毋須辭職的比例在年輕人群（30歲以下）為43.1%；在中年人群（40至50多歲）為55.8%；在高齡人群（60歲以上）為68.0%。

依性別來看，55.1%的男性和59.7%的女性認為石破茂毋須辭職。

日本聯合執政的自民黨及公明黨在7月的參議院大選遭遇歷史性大敗，身兼自民黨總裁（黨主席）的石破茂表明持續執政，但黨內要求他下台的聲浪增大。石破茂8月初在自民黨兩院議員總會上表態，為參議院選舉結果道歉外，重申有意續任。

