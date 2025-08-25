美韓峰會前夕攤牌！ 李在明拒絕駐韓美軍「戰略靈活性」

李在明伉儷24日從日本轉訪美國訪問。（歐新社）

2025/08/25 11:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》引述韓聯社的緊急報導，就在飛往華府與美國總統川普舉行峰會的專機上，南韓總統李在明25日投下震撼彈，公開表示首爾「難以接受」美國就駐韓美軍的「戰略靈活性」（strategic flexibility）所提出的要求，為即將登場的美韓峰會，預先劃下了一道清晰的紅線。

「戰略靈活性」存歧見 南韓公開說不

「戰略靈活性」是美軍術語，意指美國希望擁有將目前部署在南韓的部隊，調動至朝鮮半島以外其他區域的權力。分析人士普遍認為，此舉背後最大的潛在動因，便是為了因應包含台海衝突在內的印太地區突發狀況。李在明在峰會前夕，便對此一涉及南韓核心防衛利益的敏感議題，表達強硬立場，無疑是向華府釋出不願輕易妥協的強烈訊息。

韓聯社指出，李在明預計在峰會中，與川普就國家安全、南韓國防開支分攤，以及七月底甫達成的貿易協議細節，進行全面性討論。川普政府近年來不斷施壓盟邦，要求其承擔更多防衛費用，並在貿易上對美國做出更多讓步，預料此次峰會將是一場艱鉅的談判。

報導指出，李在明此次在專機上的罕見表態，凸顯了在川普「美國優先」的壓力下，美國與其傳統盟邦之間的關係，正經歷深刻的轉變與考驗。首爾方面顯然擔憂，一旦同意美軍的「戰略靈活性」，不僅可能削弱對北韓的嚇阻力，更可能在非自願的情況下，被捲入區域內的其他衝突，而李在明的談話，正是對此一深層憂慮的公開展現。

