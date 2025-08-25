為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美韓峰會前夕攤牌！ 李在明拒絕駐韓美軍「戰略靈活性」

    李在明伉儷24日從日本轉訪美國訪問。（歐新社）

    李在明伉儷24日從日本轉訪美國訪問。（歐新社）

    2025/08/25 11:32

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》引述韓聯社的緊急報導，就在飛往華府與美國總統川普舉行峰會的專機上，南韓總統李在明25日投下震撼彈，公開表示首爾「難以接受」美國就駐韓美軍的「戰略靈活性」（strategic flexibility）所提出的要求，為即將登場的美韓峰會，預先劃下了一道清晰的紅線。

    「戰略靈活性」存歧見 南韓公開說不

    「戰略靈活性」是美軍術語，意指美國希望擁有將目前部署在南韓的部隊，調動至朝鮮半島以外其他區域的權力。分析人士普遍認為，此舉背後最大的潛在動因，便是為了因應包含台海衝突在內的印太地區突發狀況。李在明在峰會前夕，便對此一涉及南韓核心防衛利益的敏感議題，表達強硬立場，無疑是向華府釋出不願輕易妥協的強烈訊息。

    韓聯社指出，李在明預計在峰會中，與川普就國家安全、南韓國防開支分攤，以及七月底甫達成的貿易協議細節，進行全面性討論。川普政府近年來不斷施壓盟邦，要求其承擔更多防衛費用，並在貿易上對美國做出更多讓步，預料此次峰會將是一場艱鉅的談判。

    報導指出，李在明此次在專機上的罕見表態，凸顯了在川普「美國優先」的壓力下，美國與其傳統盟邦之間的關係，正經歷深刻的轉變與考驗。首爾方面顯然擔憂，一旦同意美軍的「戰略靈活性」，不僅可能削弱對北韓的嚇阻力，更可能在非自願的情況下，被捲入區域內的其他衝突，而李在明的談話，正是對此一深層憂慮的公開展現。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播