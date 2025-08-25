為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    被馬斯克稱「毒蛇」 川普提名心腹出任駐印度大使

    美國總統川普宣布，將提名現任白宮總統人事辦公室主任戈爾（Sergio Gor）出任美國駐印度大使。（法新社資料照）

    2025/08/25 11:55

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在美國與印度關係敏感之際，美國總統川普近日提名以鐵腕執行著稱、令人畏懼的政治幕僚戈爾（Sergio Gor）出任美國駐印度大使，同時將擔任南亞兼中亞事務特使。

    綜合媒體報導，現年38歲的戈爾，曾被川普稱為「長期摯友」。他在保守派政治圈迅速崛起，成為低調卻最有權勢的白宮幕僚之一，負責審查約4000名被提名出任要職的人，確保他們對川普絕對忠誠。

    不過，美國科技大亨馬斯克（Elon Musk）在領導政府效率部時，曾公開抨擊戈爾是「毒蛇」，形容戈爾「陰險」，因為戈爾否決了馬斯克推薦的美國國家航空暨太空總署（NASA）署長人選。

    另外，戈爾也被質疑幾乎沒有任何實質的外交政策經驗。

    川普23日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「對於全球人口最多的地區，重要的是我派遣一個我完全信任的人去實現我的政策，協助我們讓美國再次偉大……戈爾會是表現極佳的大使。」川普還說，戈爾也將擔任南亞兼中亞事務特使。

    據報導，戈爾的駐印度大使人事案還須參議院同意，但「特使」職務則只需總統任命即可生效。

