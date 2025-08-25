為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普派兵涉種族歧視？ 民權領袖痛批：專挑非裔市長下手

    圖為聯邦執法人員24日在華盛頓特區街頭進行逮捕。在美國總統川普下令後，大批國民兵與聯邦執法人員已進駐首都，引發地方政府的強烈反彈與濫權爭議。（路透）

    圖為聯邦執法人員24日在華盛頓特區街頭進行逮捕。在美國總統川普下令後，大批國民兵與聯邦執法人員已進駐首都，引發地方政府的強烈反彈與濫權爭議。（路透）

    2025/08/25 11:35

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕就在派駐華府的國民兵奉命開始攜槍、升高緊張情勢之際，美國總統川普週末再度將砲火對準民主黨執政的州與市，與馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）爆發激烈口水戰，甚至揚言要「派兵」進入巴爾的摩（Baltimore）。

    對此，摩爾反擊川普「活在幸福的無知中」，民權領袖夏普頓牧師（Al Sharpton）更一針見血地痛批，川普的派兵行動與犯罪無關，而是充滿「偏執與種族主義」的政治獵巫。

    州長邀訪勘災 川普回嗆「派兵進城」

    根據《美聯社》報導，民主黨籍的馬里蘭州州長摩爾，因不滿川普持續抹黑其州內大城巴爾的摩的治安，日前邀請川普親自走訪，實地了解公共安全狀況。未料，川普24日竟在社群媒體上回嗆，稱摩爾的邀請「語帶 nasty（惡劣）與挑釁」，並威脅與其派兵進入洛杉磯與華府一樣，「我將派兵進入（巴爾的摩），迅速清理犯罪。」

    摩爾隨即在電視節目上反擊，稱川普「似乎很享受活在這種幸福的無知中」，並拿出數據打臉，指出巴爾的摩去年的兇殺案已下降24%，暴力犯罪與財產犯罪也呈下降趨勢。他諷刺道：「總統把所有時間都花在談論我，我則把時間花在服務我的人民。」

    民權領袖夏普頓牧師更直指，川普鎖定的目標，包括華府、芝加哥、紐約與巴爾的摩，其市長清一色都是非裔，這絕非巧合。他痛批：「這與犯罪無關，這是關於對我們的刻板印象…這充滿了偏執與種族主義。」

    與此同時，負責華府治安任務的國民兵聯合特遣部隊已證實，部分在街頭巡邏的部隊，自週日起已開始攜帶制式手槍或步槍。而繼華府與洛杉磯之後，芝加哥很可能成為下一個目標。

