華府國民兵武力升級！ 部隊已開始攜帶步槍、手槍

2025/08/25 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普先前以打擊犯罪為由，派遣約2000國民兵進駐首都華盛頓哥倫比亞特區，有國防部官員指出，在華府巡邏的部分國民兵已開始攜帶槍枝，包括M17手槍或M4步槍，至於有多少國民兵於24日晚間開始攜帶槍枝，具體人數仍不得而知。

綜合外媒報導，一名美國國防部官員表示，部分執行特定任務的國民兵部隊將攜帶武器，有些配備手槍，另一些則攜帶步槍，所有配槍部隊都已接受訓練，並在嚴格的使用武力規則下行動。《美聯社》也目擊在華府巡邏的南卡羅萊納州國民兵已裝備M17手槍。

官員強調，只有執行特定任務的部隊才會攜帶槍械，像是在華府各地巡邏、維持治安的部隊，從事運輸或行政工作的國民兵部隊成員則可能會保持「不攜帶武器」的狀態。

負責華府治安任務的國民兵聯合特遣部隊24日在一份書面聲明中指出，部隊自從24日起攜帶制式武器，而軍方規定武力使用僅作為「最後手段」，只有在面臨死亡，或是會對身體造成嚴重傷害威脅時才會使用武力。聲明強調，部隊致力於保護華府居民的安全福祉。

川普曾表示，芝加哥和紐約很可能是他的下一個目標，此舉引發了兩州民主黨領袖的強烈反對。此外，川普在社群媒體發文痛批巴爾的摩 （Baltimore）「犯罪猖獗」，暗示會對巴爾的摩出兵。

