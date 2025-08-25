為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    英國政府宣布加快移民案件上訴 恐造成更多人被驅逐出境

    英國24日各地因移民問題舉辦多場示威活動。（路透）

    2025/08/25 11:37

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國24日各地因移民問題舉辦多場示威活動，當地政府除了加派警力維持秩序外，當天還宣布將會加速針對移民案件的上訴程序，但有人認為，此舉可能導致先前累積的案件被快速清理，造成更多人被驅逐出境。

    據《美聯社》報導，此次示威起初是針對1名受到英國庇護安置在貝爾飯店（Bell Hotel）的男子，據了解，該名男子在飯店內試圖親吻1名14歲英國少女，引發民眾對移民的恐懼，開始有拒絕移民進入英國的聲量，同時，政府表示，會將是否把貝爾飯店的移民驅逐交由法院審判。

    針對此事，英國高等法院於19日裁定，該飯店必須在9月12日前停止收容移民，但這也跟英國一直以來奉行的接待政策有所衝突，政府不僅要思考這些移民日後的去處，同時還要處理此次審判後續的上訴。

    隨著不滿的爆發，這些抗議活動逐漸演變衝突事件，移民反對者以及支持者相互紛爭不斷，雙方互不相讓造成局勢愈發緊張。24日兩派人馬就在伯明翰與倫敦有提供移民安置的飯店對峙。

    為安定局勢，政府於24日宣布將加速上訴的進度，但有人擔心，這會連帶使過往累積的案件一同被翻出，在輿論的逼迫下被快速清理，造成更多移民被驅逐。

