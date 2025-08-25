行動電源太燙怎麼辦？日男竟放冰箱降溫 險燒光旅館房間

冰箱示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

2025/08/25 11:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道留萌市一間旅館昨（24）日上午發生一起驚險事件，一名40歲男性房客因發現行動電源充電時過熱膨脹，竟「靈機一動」將其放進房間冰箱內降溫，沒想到數分鐘後冰箱內冒出濃煙，煙霧迅速充滿整個房間，甚至飄散至走廊，引發其他住客及旅館業者恐慌。

綜合日媒報導，昨（24）日上午7時許，北海道留萌市一間旅館走廊突然冒出濃煙，其他客人見狀趕緊通知旅館員工報警。消防人員到場確認，煙霧源頭為房內一個部分燒毀、已開始融化的行動電源。所幸事故未造成人員傷亡，旅館房間及設備也未受嚴重損害。

警方調查顯示，該男子見行動電源表面滾燙、膨脹異常，誤以為放入冰箱可「降溫避免爆炸」。然而，這種做法極其危險，專家提醒，行動電源若已熱到無法徒手觸碰，內部鋰電池可能釋放可燃性氣體，極易引發起火或爆炸，正確處理方式是將其完全浸泡在水中或以大量清水冷卻，切勿放入冰箱或密閉空間。

