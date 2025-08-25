早晨1杯咖啡真能趕走憂鬱？ 科學家找到證據

最新研究指出，早晨飲用咖啡（如圖），能最有效地提振快樂與活力等正面情緒；情境照。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科技網站《SciTechDaily》報導，發表於《科學報告》（Scientific Reports）期刊的最新研究指出，早晨1杯咖啡，或許真的能趕走你的憂鬱星期一。科學家在一項為期四週的研究中發現，咖啡因確實能顯著提振人們的正面情緒，特別是在早晨，效果尤其強烈。

這項由德國比勒費爾德大學與英國華威大學學者共同進行的研究，針對236名年輕人進行了長達4週的觀察。參與者每天需7次透過智慧型手機回報自己的情緒狀態，以及在過去90分鐘內是否曾飲用含咖啡因的飲品。結果顯示，相較於沒有喝咖啡的早晨，參與者在有喝咖啡的早晨，回報的快樂與活力程度明顯更高。

人人有效 無關咖啡癮大小

研究也發現，咖啡因的攝取與負面情緒（如悲傷、煩躁）的減少有關，但此效果相對較弱，且不像對正面情緒的提振作用，會因1天中的不同時段而有差異。

令人意外的是，無論1個人平時的咖啡消耗量是多是少，或是本身是否有憂鬱、焦慮或睡眠問題，咖啡因對情緒的提振效果，在所有群體中都相當一致。研究人員原先預期，焦慮程度較高的人在攝取咖啡因後，可能會出現更緊張等負面情緒，但數據並未顯示此一關聯。

然而，這份好心情的來源，究竟是咖啡因帶來的真實快樂，還是僅僅緩解了「咖啡癮」的戒斷症狀？研究人員對此仍持保留態度。

主要作者、比勒費爾德大學的勒莫拉教授（Sakari Lemola）解釋，咖啡因的作用機制是阻斷大腦中的腺苷（adenosine）受體，這能促進多巴胺活性，進而改善情緒與警覺性。但他也坦言，即使是中度咖啡因消費者，在一夜睡眠後也可能出現輕微的戒斷症狀，而早晨第1杯咖啡，可能只是消除了這些不適感，才讓人感覺變好。

