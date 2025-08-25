登山客在托木爾峰摔斷腿受困12天 希望渺茫已有救援者罹難

女登山客在吉爾吉斯天山山脈托木爾峰摔斷腿，受困12天獲救希望渺茫。圖為吉爾吉斯天山山脈。（法新社）

2025/08/25 09:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕女登山客納戈維齊娜（Natalia Nagovitsyn），在攻頂吉爾吉斯天山山脈海拔7439公尺的托木爾峰後，於8月12日下山途中摔斷腿並受困12天，生還希望相當渺茫，並且已有1名嘗試救援的登山者罹難。

據《CNN》報導，納戈維齊娜受傷後，有一群登山人士前往協助並給予她補給物品，但由於當時的天氣條件相當惡劣，他們無法將納戈維齊娜抬下山。8月15日，參與救援的義大利登山客西尼加利亞（Luca Sinigaglia）遇難身亡，遺體只能暫時留在原地。

無人機於8月19日確認納戈維齊娜在距離山頂不遠處，吉爾吉斯緊急救援單位負責人當時認為納戈維齊娜應該還活著，但受到天候持續惡化影響，搜救行動已於23日喊停。

據了解，托木爾峰屬於5座「雪豹山」之一，亦即前蘇聯疆域內5座海拔超過7000公尺的山峰，若能全數攻頂被視為登山界的重大成就，歷來只有約700人辦到。

納戈維齊娜的已故丈夫謝爾蓋（Sergei）就是在攀爬「雪豹山」中海拔7010公尺的汗騰格里峰時喪命，納戈維齊娜當時一直陪在他身邊，直到救援人員抵達為止。

