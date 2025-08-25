為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    登山客在托木爾峰摔斷腿受困12天 希望渺茫已有救援者罹難

    女登山客在吉爾吉斯天山山脈托木爾峰摔斷腿，受困12天獲救希望渺茫。圖為吉爾吉斯天山山脈。（法新社）

    女登山客在吉爾吉斯天山山脈托木爾峰摔斷腿，受困12天獲救希望渺茫。圖為吉爾吉斯天山山脈。（法新社）

    2025/08/25 09:30

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕女登山客納戈維齊娜（Natalia Nagovitsyn），在攻頂吉爾吉斯天山山脈海拔7439公尺的托木爾峰後，於8月12日下山途中摔斷腿並受困12天，生還希望相當渺茫，並且已有1名嘗試救援的登山者罹難。

    《CNN》報導，納戈維齊娜受傷後，有一群登山人士前往協助並給予她補給物品，但由於當時的天氣條件相當惡劣，他們無法將納戈維齊娜抬下山。8月15日，參與救援的義大利登山客西尼加利亞（Luca Sinigaglia）遇難身亡，遺體只能暫時留在原地。

    無人機於8月19日確認納戈維齊娜在距離山頂不遠處，吉爾吉斯緊急救援單位負責人當時認為納戈維齊娜應該還活著，但受到天候持續惡化影響，搜救行動已於23日喊停。

    據了解，托木爾峰屬於5座「雪豹山」之一，亦即前蘇聯疆域內5座海拔超過7000公尺的山峰，若能全數攻頂被視為登山界的重大成就，歷來只有約700人辦到。

    納戈維齊娜的已故丈夫謝爾蓋（Sergei）就是在攀爬「雪豹山」中海拔7010公尺的汗騰格里峰時喪命，納戈維齊娜當時一直陪在他身邊，直到救援人員抵達為止。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播