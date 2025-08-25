為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美國南韓領袖會晤 李在明：涉北韓議題不設限

    南韓總統李在明23日展開上任以後首次出訪，先在日本停留2天，再啟程訪問美國。（歐新社資料照）

    南韓總統李在明23日展開上任以後首次出訪，先在日本停留2天，再啟程訪問美國。（歐新社資料照）

    2025/08/25 11:09

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明23日展開上任以後首次出訪，先在日本停留2天，再啟程訪問美國。李在明24日談及與美國總統川普（Donald Trump）的會談表示，朝鮮半島和平穩定的議題是南韓國安領域中最為重要的部分，他不會在涉及北韓議題上設限，將與美方開誠布公進行對話。

    《韓聯社》報導，李在明24日在從日本飛往美國的專機上與隨行記者團座談時，做出上述發言。

    當被問及南北韓與美國能否參照2018年平昌冬奧會一樣，藉今年10月亞太經濟合作會議（APEC）慶州峰會之機，尋求解決北韓問題時，李在明指出，相比2018年，當前的局勢更加嚴峻，各方為實現朝鮮半島無核化進行溝通合作的必要性也更加凸顯。

    李在明說，為了確保朝鮮半島和平與穩定，政府有必要加倍努力，積極向周邊國家說明南韓方面立場。

    而針對北韓勞動黨中央委員會副部長金與正近期直接批評稱，「李在明不是能夠改變歷史潮流的偉人」，李在明表示，無需過度在意一些措辭表述。南韓要在考慮北韓立場的同時，基於強而有力的國防和遏制力量，透過對話溝通降低軍事衝突風險，最大限度地確保朝鮮半島和平與穩定，這才符合國家利益。

