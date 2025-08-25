為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美大使批法打擊反猶不力 法國召見表達不滿

    法國外交部24日宣布，已召見美國駐法國大使庫許納。（美聯社）

    法國外交部24日宣布，已召見美國駐法國大使庫許納。（美聯社）

    2025/08/25 10:00

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國駐法國大使庫許納（Charles Kushner）此前致函法國總統馬克宏，指控法國在打擊反猶太主義方面做得不夠。對此法國召見該大使，以作為表達不滿的手段。

    根據《美聯社》報導，法國外交部24日宣布已召見庫許納，要求他25日前往法國外交部，並強調庫許納的指控「令人無法接受」。

    法國外交部指出，自2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列後，法國已「全面動員」打擊日益增多的反猶太行為。

    法國外交部聲稱，庫許納的指控違反了國際法和不干涉別國內政義務。外交部補充，該指控也不符合法美跨大西洋夥伴關係，也不符合盟友之間必需建立的信任。

    美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）24日晚間表示 ，白宮堅定支持庫許納言論，並補充庫許納大使作為美國政府駐法國代表，為美國利益做出巨大貢獻。

    值得注意的是，由於美國總統川普的貿易戰和聯合國駐黎巴嫩維和部隊未來歸屬問題，法美關係陷入緊張，外交摩擦也隨之而來。法國尤其反對美國推動逐步減少聯合國駐黎巴嫩臨時部隊的維和行動，聯合國安理會定於本月底就此議題進行表決。

    另外法美也在烏克蘭問題上存在分歧，但隨著川普表示支持烏克蘭安全保障，並於上週在白宮和馬克宏及其他歐洲領導人舉行熱情會晤，法美分歧有所緩和。

