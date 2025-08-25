奈及利亞空襲造成35名聖戰士死亡 專家：降低完全和平可能

奈及利亞軍方於23日表示，日前對反政府武裝組織發動攻擊，共造成35名聖戰士死亡，資料照。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞軍方於23日表示，日前在東北部以及鄰國喀麥隆邊境地區對反政府武裝組織發動攻擊，共造成35名聖戰士死亡。對此有人擔憂，指出該國大部分區域已處於和平狀態，而部分地區卻仍在經歷戰爭時期的屠殺，這將會降低完全和平的可能性。

據《BBC》報導，奈及利亞軍方在23日發表了1則聲明，內容提到，近日對東北部及喀麥隆邊境附近地區共4個地點發動空襲，造成35名聖戰士死亡，有效挫敗這些聖戰士欲襲擊地面部隊的企圖。

但此舉也引發專家的擔憂，當天前政府官員、商界人士以及民間社會運動家等相關人士一同發表聲明，認為奈及利亞目前大部分地區已處和平狀態，軍方的動作會讓剩餘的部分地區持續承擔戰爭時期的屠殺，降低該國完全和平的可能性。

據了解，奈及利亞政府10多年來一直與聖戰組織以及其他暴力犯罪團體有諸多衝突，甚至還有專門進行大規模綁架的組織，勒索被綁架者親屬交出贖金，不然就會傷害人質，之後再用這筆錢購買武器與政府對抗。

聯合國統計，這些年的衝突已造成3.5萬人死亡，200萬人因此流離失所，有消息指出，光是今年在東北部及喀麥隆邊境就發生15起聖戰士攻擊事件。

這些專家在聲明中最後呼籲，政府應該成立1個擁有極高權力的特別小組，以解決不同組織間的衝突為目的，包含伊斯蘭激進組織博科聖地叛軍（Boko Haram insurgents）以及自行宣布獨立的伊斯蘭國西非省（Islamic State West Africa Province, ISWAP）

