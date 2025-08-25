為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    奈及利亞空襲造成35名聖戰士死亡 專家：降低完全和平可能

    奈及利亞軍方於23日表示，日前對反政府武裝組織發動攻擊，共造成35名聖戰士死亡，資料照。（美聯社）

    奈及利亞軍方於23日表示，日前對反政府武裝組織發動攻擊，共造成35名聖戰士死亡，資料照。（美聯社）

    2025/08/25 10:22

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞軍方於23日表示，日前在東北部以及鄰國喀麥隆邊境地區對反政府武裝組織發動攻擊，共造成35名聖戰士死亡。對此有人擔憂，指出該國大部分區域已處於和平狀態，而部分地區卻仍在經歷戰爭時期的屠殺，這將會降低完全和平的可能性。

    《BBC》報導，奈及利亞軍方在23日發表了1則聲明，內容提到，近日對東北部及喀麥隆邊境附近地區共4個地點發動空襲，造成35名聖戰士死亡，有效挫敗這些聖戰士欲襲擊地面部隊的企圖。

    但此舉也引發專家的擔憂，當天前政府官員、商界人士以及民間社會運動家等相關人士一同發表聲明，認為奈及利亞目前大部分地區已處和平狀態，軍方的動作會讓剩餘的部分地區持續承擔戰爭時期的屠殺，降低該國完全和平的可能性。

    據了解，奈及利亞政府10多年來一直與聖戰組織以及其他暴力犯罪團體有諸多衝突，甚至還有專門進行大規模綁架的組織，勒索被綁架者親屬交出贖金，不然就會傷害人質，之後再用這筆錢購買武器與政府對抗。

    聯合國統計，這些年的衝突已造成3.5萬人死亡，200萬人因此流離失所，有消息指出，光是今年在東北部及喀麥隆邊境就發生15起聖戰士攻擊事件。

    這些專家在聲明中最後呼籲，政府應該成立1個擁有極高權力的特別小組，以解決不同組織間的衝突為目的，包含伊斯蘭激進組織博科聖地叛軍（Boko Haram insurgents）以及自行宣布獨立的伊斯蘭國西非省（Islamic State West Africa Province, ISWAP）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播