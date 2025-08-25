中共九三閱兵在即 傳日政府籲各國避免參加、審慎考慮

針對中共9月3日舉行的活動及閱兵儀式，日本政府已透過外交管道呼籲歐洲及亞洲各國「避免參加」。（路透）

2025/08/25 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕中共將於9月3日在天安門廣場舉行「抗戰勝利80週年閱兵」，意圖將抗戰成就歸於共產黨。多名日本外交消息人士24日透露，針對中共9月3日舉行的活動及閱兵儀式，日本政府已透過外交管道呼籲歐洲及亞洲各國「避免參加」。

根據日本《共同社》報導，中國一系列活動以「抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」作為主題，政府消息人士透露，日本政府呼籲各國謹慎考慮、避免參加活動，以免中國主導的史觀在國際社會間擴大傳播。

針對此次在北京舉行的抗日勝利紀念活動，中方已廣邀各國領袖及國際組織負責人出席，俄羅斯總統普廷預計將會出席。外交消息人士透露，日本方面已透過駐外使館向各國說明，指出中國此次活動反日色彩濃厚、過度聚焦於歷史，呼籲各國對於參加此活動審慎考慮。

今年7月25日上映的中國電影《南京照相館》，以1937年的「南京大屠殺」為背景，電影內容大肆渲染日軍的殘酷行為，鼓吹「仇恨」，使中國國內的反日情緒高漲。

