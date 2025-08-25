有仇必報！ 川普兌現承諾 全面清算政敵

美國總統川普正兌現其「有仇必報」的競選承諾，動用司法與軍事力量，對其政敵展開一系列調查與壓制行動。（路透資料照）

2025/08/25 08:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社報導，美國總統川普正全面兌現其競選時「有仇必報」的承諾，利用政府權力對政敵展開清算。從突襲搜索前國安顧問的住家，到對多名民主黨高官啟動調查，甚至派遣軍隊進駐大城，川普正以實際行動，履行其報復性的執政綱領。

清算名單拉開 FBI突襲前國安顧問

這場「報復性執政」的最新目標，便是川普首任國安顧問、後來反目成仇的批評者波頓（John Bolton），其住家與辦公室上週五遭FBI突襲搜索。川普的清算名單還包括曾起訴其集團的紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）、主導首次彈劾案的聯邦參議員謝安達（Adam Schiff），乃至曾撰書警告其獨裁傾向的前朝官員泰勒（Miles Taylor）等人。

請繼續往下閱讀...

川普自詡「首席執法官」 派兵進駐大城

對於「司法武器化」的質疑，川普週五親自上火線，自詡為「國家首席執法官」，並嗆聲：「我也可以是發起（調查）這件事的人。」除了司法檢控，川普更已派遣數千名國民兵進駐首都華盛頓特區與洛杉磯，並揚言芝加哥是下一個目標。白宮則辯稱，川普是在「恢復法律與秩序」。

這種「檢控威脅結合街頭軍隊」的作法，已引發專家嚴重憂慮。達特茅斯學院（Dartmouth College）政治學家奈恩（Brendan Nyhan）警告：「任何讀過歷史書的人，畫面都已相當清晰，我們正在應付的是哪一種政府。」前司法部官員萊維特（Justin Levitt）也直言，這正是惡霸在無人制止時會做的事。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法