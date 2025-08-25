提烏俄停火談判進度 范斯：俄羅斯已做出重大讓步

范斯提到，俄羅斯在透過談判解決烏俄戰爭方面已作出「重大讓步」。（彭博）

2025/08/25 07:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統范斯（J.D. Vance）在24日播出的預錄訪談節目中提到，俄羅斯在透過談判解決烏俄戰爭方面已作出「重大讓步」，雖然沒有明顯跡象顯示戰爭即將結束，但他對於在談判取得進展充滿信心。

美國《國家廣播公司》（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目24日播出范斯訪談，范斯認為，俄羅斯在這長達3年半的衝突中，首次對川普總統作出重大讓步，他們願意在一些核心要求上靈活變通，他們已經討論了結束戰爭所需的必要條件。

范斯提到，他並不是說俄羅斯在「所有問題」都讓步了，但俄羅斯已經意識到自己無法在基輔扶植一個魁儡政權，而更重要的是，將會有某種對於烏克蘭領土完整性的安全保障。但范斯並沒有提及，所謂「烏克蘭領土完整性」是指目前的前線狀態，還是雙方開戰前的國界線。

范斯強調，談判狀況有好有壞，「我們有時覺得與俄羅斯的談判取得了很大進展，但有時正如總統所說，他對俄羅斯非常失望。我們將繼續努力結束這場爭端。我認為這並非一蹴可幾但我們會繼續取得進展」。

主持人隨後詢問范斯，能否保證美國不會派兵協助執行和平協議時，范斯強調，川普已經表達的非常清楚，「美國不會在烏克蘭派駐地面部隊」，但美國將積極參與，確保烏克蘭人獲得安全保障，讓雙方結束戰爭。

