以色列空襲葉門首都 總統府也遭轟炸

以色列24日出動10架戰機，空襲葉門首都沙那，目標包括總統府、軍事設施、發電廠和石油公司，造成至少2人喪生，另有35人受傷。（法新社）

2025/08/25 03:08

〔國際新聞中心／綜合報導〕在葉門叛軍「青年運動」（Houthis）向以色列發射新型飛彈的數日後，以色列24日出動10架戰機，空襲葉門首都沙那，目標似乎包括總統府、軍事設施、發電廠和石油公司，造成至少2人喪生，另有35人受傷。

美聯社報導，伊朗支持的「青年運動」聲稱，沙那多個地區遭到轟炸。「青年運動」旗下的「馬西拉電視台」（Al-Masirah）報導，1家石油公司遭到攻擊；社群媒體流傳的影片顯示，該處出現巨大火球。

請繼續往下閱讀...

以色列軍方表示，他們轟炸阿薩爾（Asar）和希扎茲（Hizaz）發電廠，指其為「軍事活動的重要電力供應設施」，同時還襲擊1座包含總統府所在地的軍事設施。

沙那居民告訴美聯社，聽到靠近1所已關閉軍事學院和總統府附近的爆炸聲，首都主要集會地點薩賓廣場（Sabeen Square）附近也冒出濃煙，爆炸威力強大，房屋劇烈搖晃，窗戶都被震碎。

這次空襲是自1週前以軍轟炸其認為由「青年運動」使用的能源基礎設施以來，再度打擊葉門，緊接著「青年運動」22日聲稱向以色列發射1枚新型飛彈之後。該枚飛彈的目標是以色列最大機場班古里昂機場，但未造成任何損害或人員傷亡。

1名匿名以色列空軍官員透露，「青年運動」發射的這枚飛彈是集束彈藥，在撞擊時會分裂成多個爆裂物。以軍聲稱，這是「青年運動」自2023年以來首次對其發射集束彈藥，不僅更難以攔截，還代表伊朗向「青年運動」提供額外技術。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在聲明中表示，以軍將繼續「實施空中和海上封鎖」，但未提供細節。

「青年運動」媒體辦公室副主任艾爾（Nasruddin Amer）誓言將繼續攻擊以色列，「只要侵略不停止、封鎖不解除，我們支持加薩的軍事行動就不會停止。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法