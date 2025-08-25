加拿大總理：不排除向烏克蘭派遣維和部隊

2025/08/25 02:21

〔中央社〕加拿大總理卡尼今天告訴烏克蘭總統澤倫斯基，烏克蘭要求任何和平協議須納入強有力安全保障，他對此予以支持，並且強調加拿大不排除根據這一類架構向烏克蘭派遣維和部隊。

路透社報導，俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經進行3年半，美國總統川普正在主導和平工作，烏克蘭則與歐洲盟友合作草擬可能於戰後提供基輔安全保障的架構，川普曾經對此表達開放態度。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在基輔巿中心主持慶祝獨立日儀式，今年3月就任後首次訪問烏克蘭的加拿大總理卡尼（Mark Carney）以及川普特使凱洛格（Keith Kellogg）都出席活動。

澤倫斯基在基輔索菲亞廣場（Sophia Square）告訴貴賓們：「我們大家都在努力，確保這場戰爭的結束能夠為烏克蘭帶來和平的保障，讓我們子孫不必承受戰爭或戰爭威脅。」 澤倫斯基表示，他希望納入可能的和平協議中的未來安全保障盡可能接近北大西洋公約（North Atlantic Treaty）第五條（Article 5），亦即締約國承諾「針對任何一個成員國發動的武裝攻擊應被視為是對全體成員國發動的武裝攻擊」。

卡尼支持烏克蘭所要求的潛在國際參與。

卡尼在聯合記者會中說：「加拿大看法是，指望烏克蘭武裝部隊的實力作為唯一的安全保障不切實際…必須得到支持並予以強化。」

兩國領導人並就合作生產無人機簽署一項協議。卡尼表示，烏克蘭下月將從先前公布的方案中獲得逾10億加幣（約新台幣220億元）軍援。）1140825

