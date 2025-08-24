為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普給糖又施壓！澤倫斯基硬氣回嗆：烏克蘭絕對不會輸

    烏克蘭總統澤倫斯基（中）與夫人歐倫娜（右）偕同到訪的加拿大總理卡尼（左），24日在基輔的紀念牆前獻花，悼念陣亡將士。澤倫斯基同日發表強硬演說，誓言烏克蘭「絕對不會輸」。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基（中）與夫人歐倫娜（右）偕同到訪的加拿大總理卡尼（左），24日在基輔的紀念牆前獻花，悼念陣亡將士。澤倫斯基同日發表強硬演說，誓言烏克蘭「絕對不會輸」。（美聯社）

    2025/08/24 23:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，在烏克蘭週日（24日）迎來獨立34週年紀念日之際，美國總統川普一方面致函表達支持，一方面卻又持續施壓烏俄和談。對此，烏克蘭總統澤倫斯基則以一場鏗鏘有力的演說強硬回應，宣示烏克蘭「絕對不會輸」，並強調烏克蘭的未來「將由我們自己決定」，幾乎毫不領情川普的「胡蘿蔔加大棒」策略。

    川普軟硬兼施 賀函暗藏和談壓力

    在俄羅斯持續對烏克蘭發動大規模空襲的背景下，川普的賀函顯得格外諷刺。川普在信中盛讚：「烏克蘭人民擁有不屈的精神，你們國家的勇氣鼓舞了許多人…美國尊重你們的奮鬥，向你們的犧牲致敬，並相信你們做為一個獨立國家的未來。」

    然而，他話鋒一轉，再度敦促和談：「現在是時候結束這場無謂的殺戮了。美國支持一個能帶來持久和平的談判解決方案。」

    這封信函的時間點，距離川普對莫斯科下達「2週通牒」、要求俄國總統普廷與澤倫斯基會面的最後期限，已所剩無幾。

    對於川普的「口惠」，澤倫斯基則以行動與言詞劃下紅線。他感謝川普的訊息，但在隨後對全國發表的獨立日演說中，卻展現了寸步不讓的決心。澤倫斯基強調，今日的烏克蘭「不會再被迫忍受俄國人稱之為『妥協』的恥辱。我們需要的是一場公正的和平。」

    澤倫斯基更意有所指地表示：「烏克蘭尚未完全獲勝，但它絕對不會輸。烏克蘭不是受害者，而是戰士。烏克蘭不乞求，而是提供聯盟與夥伴關係。」

    在演說前夕，俄羅斯才剛對烏克蘭發射了72架無人機與一枚彈道飛彈；24日凌晨，俄軍更宣稱擊落95架烏克蘭無人機，其中一架引爆了庫斯克（Kursk）核電廠的火災。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播