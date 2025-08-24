川普給糖又施壓！澤倫斯基硬氣回嗆：烏克蘭絕對不會輸

烏克蘭總統澤倫斯基（中）與夫人歐倫娜（右）偕同到訪的加拿大總理卡尼（左），24日在基輔的紀念牆前獻花，悼念陣亡將士。澤倫斯基同日發表強硬演說，誓言烏克蘭「絕對不會輸」。（美聯社）

2025/08/24 23:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，在烏克蘭週日（24日）迎來獨立34週年紀念日之際，美國總統川普一方面致函表達支持，一方面卻又持續施壓烏俄和談。對此，烏克蘭總統澤倫斯基則以一場鏗鏘有力的演說強硬回應，宣示烏克蘭「絕對不會輸」，並強調烏克蘭的未來「將由我們自己決定」，幾乎毫不領情川普的「胡蘿蔔加大棒」策略。

川普軟硬兼施 賀函暗藏和談壓力

在俄羅斯持續對烏克蘭發動大規模空襲的背景下，川普的賀函顯得格外諷刺。川普在信中盛讚：「烏克蘭人民擁有不屈的精神，你們國家的勇氣鼓舞了許多人…美國尊重你們的奮鬥，向你們的犧牲致敬，並相信你們做為一個獨立國家的未來。」

然而，他話鋒一轉，再度敦促和談：「現在是時候結束這場無謂的殺戮了。美國支持一個能帶來持久和平的談判解決方案。」

這封信函的時間點，距離川普對莫斯科下達「2週通牒」、要求俄國總統普廷與澤倫斯基會面的最後期限，已所剩無幾。

對於川普的「口惠」，澤倫斯基則以行動與言詞劃下紅線。他感謝川普的訊息，但在隨後對全國發表的獨立日演說中，卻展現了寸步不讓的決心。澤倫斯基強調，今日的烏克蘭「不會再被迫忍受俄國人稱之為『妥協』的恥辱。我們需要的是一場公正的和平。」

澤倫斯基更意有所指地表示：「烏克蘭尚未完全獲勝，但它絕對不會輸。烏克蘭不是受害者，而是戰士。烏克蘭不乞求，而是提供聯盟與夥伴關係。」

在演說前夕，俄羅斯才剛對烏克蘭發射了72架無人機與一枚彈道飛彈；24日凌晨，俄軍更宣稱擊落95架烏克蘭無人機，其中一架引爆了庫斯克（Kursk）核電廠的火災。

