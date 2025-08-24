為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    烏克蘭獨立日淚崩！拒通敵前市長、記者換俘獲釋

    圖為烏克蘭獨立日當天，透過第68次戰俘交換行動，自俄羅斯囚禁中獲釋的烏克蘭士兵。（圖：烏克蘭總統辦公室官網）

    圖為烏克蘭獨立日當天，透過第68次戰俘交換行動，自俄羅斯囚禁中獲釋的烏克蘭士兵。（圖：烏克蘭總統辦公室官網）

    2025/08/24 23:21

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）報導，在烏克蘭週日（24日）迎來獨立34週年紀念日的莊嚴時刻，一場意義重大的戰俘交換行動為這個飽受戰火摧殘的國家，帶來了一絲慰藉。烏克蘭總統澤倫斯基證實，烏克蘭與俄羅斯進行了第68次戰俘交換，多名烏克蘭軍人與八名平民，終於得以返回自由的國土。

    報導指出，此次換俘是基於先前達成的「伊斯坦堡協議」（Istanbul arrangements）。歸來的軍人來自烏克蘭國防軍幾乎所有單位，包含空降突擊部隊、空軍、海軍、國民警衛隊與邊防局等，階級均為士兵或士官。值得注意的是，他們之中大多數人自2022年起便身陷囹圄，在俄羅斯戰俘營中度過了超過三年的苦難歲月。

    關押超過3年

    在獲釋的八名平民中，包含了多位備受矚目的指標性人物。其中包括拒絕與俄羅斯佔領者合作的前赫爾松市長米科萊彥科（Volodymyr Mykolaienko），以及在圍城戰役中拯救無數軍民的「醫護營」（Hospitallers）志願軍醫科瓦洛夫（Serhii Kovalov）。此外，遭俄方非法關押多年的兩名烏克蘭記者，希柳克（Dmytro Khyliuk）與卡柳什（Mark Kaliush），也在此次交換中重獲自由。

    烏克蘭官方在聲明中，特別感謝阿拉伯聯合大公國在此次交換行動中，為平民人質的獲釋提供了關鍵協助。戰俘待遇協調總部指出，歸來的軍人曾參與過保衛馬立波（Mariupol）、車諾比（Chornobyl）核電廠等艱苦戰役，奮戰足跡遍布烏克蘭各條戰線。

    聲明指出，在這場殘酷的戰爭中，每一次的戰俘歸來，都象徵著烏克蘭永不放棄任何一位國民的堅定決心。

    這名剛獲釋的烏克蘭士兵（右），在親友的懷抱中，露出了歷劫歸來後最燦爛的笑容。（圖：烏克蘭總統辦公室官網）

    這名剛獲釋的烏克蘭士兵（右），在親友的懷抱中，露出了歷劫歸來後最燦爛的笑容。（圖：烏克蘭總統辦公室官網）

