噁！中國山東大量民宅水龍頭竟流出惡臭黑水 官方解釋讓網友炸鍋

山東省某鎮居民近日發現家中自來水竟然突然變成伴隨臭味的「黑水」，拍下影片PO網引發熱議。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/08/25 00:49

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省某鎮居民近日發現家中自來水竟突然變成伴隨臭味的「黑水」，拍下影片PO網引發熱議，沒想到官方的回應讓當地人炸鍋，沒有人願意相信，還有大批中國網友嘲諷。

旅義華僑作家李穎24日在X平台「李老師不是你老師」分享數段影片指出，23日晚間，山東煙臺棲霞市桃村鎮的居民反映，家中自來水突然變著黑濁不清，而且還伴隨惡臭，異味久久不能散去。

請繼續往下閱讀...

桃村鎮政府24日發布公告稱，「自來水出現混濁、發黑問題，係水廠自來水管道突然爆裂，水塔及管道中沉積的活性炭因水壓變化沖到主管網內所致。鎮政府第一時間指導自來水公司按照相關預案，組織人員進行搶修，目前破損管道已經搶修完成。」

不過當地人顯然不相信鎮政府的解釋，中國網友們得知此事後紛紛表示，「這個拿去檢測必須合格，有打賭的嗎？」、「沒事的，送檢絕對合格」、「自來水爆裂應該是停水，而不是流黑水」、「活性炭可沒有臭味」、「明明是糞水，誰家活性碳是這樣」、「繼續編吧」、「新型排污方式啊！」

事實上這不是中國地方上第一次發生自來水汙染事件，今年7月16日，浙江省杭州市餘杭區有大量居民反映自來水出現惡臭、變色、充斥深色沉澱物等現象，部分居民表示身體不適。當地自來水公司稱，異味來源為「特定自然氣候條件下藻類厭氧分解產生的硫醚類物質」，否認自來水遭「糞水污染」的說法，引發爭議。當時有民眾不能接受官方解釋，在網上堅持是糞水，結果遭公安部網安局刑事拘留。

桃村鎮政府24日發布公告解釋黑水原因，大多數中網友不買單。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法