薪水小偷！ 德國女老師「請病假16年」 爽領全薪逾3500萬

德國有女老師連續請病假16年，期間卻領取全薪。示意圖。（法新社）

2025/08/24 22:43

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國發生一樁公務員不當領取薪水的案件。1名女教師自2009年起，就因健康問題請病假，這病假一請就是連續16年，但她仍跟當地主管機關領取全額薪資，且拒絕接受健康檢查。據了解，這名女教師已經領了約100萬歐元（約新台幣3500萬元）的薪水。

英媒《Metro》昨（23）日報導，根據德國《基本法》規定，當地的教師被歸類為「公務員」，相較於其他公部門享有更多福利，包括特殊的健康保險、更高的退休金，以及更好的工作保障，當中包含在病假期間，也可以無限期領取全薪。

據報導，該名女教師在長期請病假，被當局要求接受健康檢查後，卻反過來控告教育主管機關，但法院則駁回了她的申訴，理由是此情況「令人難以理解」，表示雇主即便事隔多年，仍有權要求員工提供病假證明。

法院的判決提到，女教師如果希望繼續領取薪資，就必須接受健康檢查。同時，她還需自行負擔2500歐元（約新台幣8.8萬元）的訴訟費用。

德國《世界報》報導，女教師所在的北萊茵-威斯特法連邦，教師每月薪資最高可達6174歐元（約新台幣21萬元），若以此金額計算，女教師在請病假期間，每年約可領取7萬2000歐元（約新台幣250萬元）的薪水，而在她缺勤16年的期間，估計已領取約100萬歐元的工資。

