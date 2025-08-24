為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    協助尹錫悅宣布戒嚴 南韓前總理韓悳洙遭檢方申請逮捕

    南韓檢方24日對前總理韓悳洙提出逮捕令，指控他協助前總統尹錫悅在去年12月宣布戒嚴，並在法庭上作偽證。（歐新社檔案照）

    2025/08/24 19:33

    〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓檢方24日對前總理韓悳洙提出逮捕令，指控他協助前總統尹錫悅在去年12月宣布戒嚴、並在法庭上作偽證。一旦逮捕令獲得批准，將是南韓歷史上首次同時有前總統與前總理身陷囹圄。

    法院預計在未來幾天內審查這份逮捕令，以決定是否羈押這位76歲的職業官僚。

    檢察官朴智英（Park Ji-young，譯音）在記者會上表示，檢方以協助叛亂首謀、偽證、偽造公文，以及毀損公共紀錄等罪名，向法院申請逮捕韓悳洙。

    朴智英說，做為總理，韓悳洙「是保障總統維護國家與憲法職責的最高國家機關代表」，關於總理角色的考量，構成申請逮捕令的依據。

    尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴，出動武裝士兵進駐國會，但隨即遭在野黨議員否決，之後導致他遭到彈劾。憲法法院今年4月裁定尹錫悅宣布戒嚴違憲，正式將尹免職。

    韓悳洙接任尹錫悅的職務，成為代理總統，一度被視為保守派陣營參與總統補選的有力人選。韓悳洙5月辭去代總統職務準備競選，但隨著尹錫悅所屬政黨「國民力量」拒絕提名他為候選人，其總統夢也告破滅。

