為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以色列軍隊轟炸加薩市郊區 防長矢言推進攻勢

    以色列軍機和戰車從昨天深夜至今天凌晨，持續攻擊加薩市東方及北方郊區。（資料照，法新社）

    以色列軍機和戰車從昨天深夜至今天凌晨，持續攻擊加薩市東方及北方郊區。（資料照，法新社）

    2025/08/24 19:54

    〔中央社〕加薩市居民表示，以色列軍機和戰車從昨天深夜至今天凌晨攻擊加薩市東方及北方郊區，摧毀多棟建築與房屋。以國防長同時矢言，將繼續推進針對加薩市的攻勢計畫。

    路透社報導，當地目擊者回報，澤圖恩區（Zeitoun）及西傑亞區（Shejaia）夜間爆炸聲持續不斷，戰車砲擊附近沙布拉（Sabra）街區的房屋與道路，加薩走廊北部城鎮賈巴利亞（Jabalia）多棟建築物也被炸毀。

    以色列軍方今天指出，以軍近日已經重返賈巴利亞地區作戰，以拆除武裝分子的坑道，並加強對該區域的控制。

    以色列軍方還提到，這次行動「使戰鬥得以擴展到更多地區，並防止（巴勒斯坦伊斯蘭主義組織）哈瑪斯（Hamas）恐怖分子回到這些地區活動」。

    以色列本月批准一項奪取加薩走廊（Gaza Strip）最大城市加薩市（Gaza City）控制權的計畫，並稱當地是哈瑪斯最後的堡壘。這項計畫預計幾週後才會展開，為埃及和卡達等調解方試圖重啟以哈停火談判留下空間。

    儘管面臨各國擔憂和國內反對聲浪，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天矢言要推進這場攻勢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播