民調翻轉！日本自民黨選舉慘敗 逾6成民眾支持「石破茂不下台」

日本首相石破茂。（法新社）

2025/08/24 19:56

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本媒體在23、24日針對自民黨在參議院選舉中，大幅失去議席一事，是否應由首相石破茂下台負責，進行了全國電話民調。回答「應該辭職」的比例為40%，比7月的調查減少了11.6%，而認為「無需辭職」的比例為57.5%，增加了11.7%。

除了石破茂是否該引咎辭職，日媒《共同社》也對於政府是否要減少「消費稅」一事，進行民意調查，共有61.5%的受訪者認為當局「應該接受」。此外，也有54.4%的受訪者表示，對於政府決定改變政策，轉為增加稻米生產量一事，認為稻米價格將「穩定」或「傾向穩定」。

請繼續往下閱讀...

同時，石破內閣的支持率為35.4%，雖比7月上升了12.5%，但不支持率仍高達49.8%，持續多於支持率。至於政府在日美關稅談判中的表現，34.4%的民眾表達「正面評價」，表示「不予評價」的則是58.7%。

儘管石破內閣支持率回升，但關於「誰最適合擔任自民黨下一任總裁」的問題，日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗，以24.5%支持率居首；農林水產大臣小泉進次郎為20.1%居次；石破茂則是13.1%排名第3。

