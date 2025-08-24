政績工程補助斷炊 中國社區食堂廣設後退燒關門

中國以老年人為主要客層的「社區食堂」，近2年來大規模關門。（圖擷自微博）

2025/08/24 19:15

〔中央社〕中國以老年人為主要客層的「社區食堂」，2022年起一度在各地廣設了逾1700家，但2年來卻大規模關門。主因是食堂淪為政績工程，且大多委外經營，而食堂在官方補貼中斷後難以維持便告關門，還讓不少買了食堂餐卡的老人無處退款。

2022年10月31日，中國住建部、民政部印發「關於開展完整社區建設試點工作的通知」，要求各地試點完善社區服務設施，規劃建設幼兒園、老年服務站、醫療服務站等項目，並配建便利店、菜店、食堂、藥店、家政服務網點等便民商業服務設施，為居民提供「一站式」服務。

這項通知並要求各縣級市、區各選取3到5個社區，展開「完整社區」建設試點，並於2年後在全國推廣，建設對民生服務「大包辦」的項目，其中即包括社區食堂。此後，中國各地便興起了社區食堂的開設風潮。有非正式統計，自上述通知發出後大約1年內，中國各地便設置了約1700家社區食堂。

但綜合中國媒體報導，各地的社區食堂一窩蜂建立後不久，便出現了資金及客源難以為繼的情況，以至於包括北京、西安、瀋陽、杭州、蘇州在內多個地方的社區食堂，自去年以來便大規模歇業，有的食堂甚至開業不到2個月就關門。

報導提到，像是蘇州為了配合政策，在全市開闢了2000多個以「老年人助餐點」為名的社區食堂，結果至少一半陷入虧本，不少社區食堂便直接停業。

根據報導，這些社區食堂開業之初，能享受到地方政府的補貼政策或是租金減免政策，讓民間業者樂於從社區手中承辦食堂。但近年來地方政府財政捉襟見肘，一些地方對社區食堂的補貼遂告中斷，導致食堂經營者難以為繼，無法再提供平價的飯菜，造成客源流失，最後讓食堂關閉。

報導引述社區工作人員透露，有些地方建立社區食堂，就是為了「完成上面的指指任務」，根本沒有認真研究老人們的需求。更讓人氣憤的是，許多老人購買的食堂餐卡，因為食堂關門了，至今無法退款，「錢都打了水漂（指有去無回）」。

至於目前部分社區食堂雖仍在經營，卻面臨經營困境，靠著尚存的補貼才勉強維持。有分析指出，造成困境的原因有四。一是飯菜口味難以滿足需求，很難同時符合老年人和中青年人的口味，而不少食堂為了節省成本，甚至用的是如今在中國聲名狼籍的預製菜，更讓人倒胃口。

二是菜品單調，民眾時間久了發現食堂總是那麼幾樣菜，非常單調且不豐富。但若要不停地變換菜單，成本就會大幅增加，使營運狀況更加困難；三是即使食堂飯菜價格相對便宜，但許多老年人在吃膩了選擇不多的飯菜後，還是寧願恢復原本的買菜做飯模式，畢竟自己做飯更便宜。

四是中國大多數社區食堂由社區主導，交由民間業者承包經營。但業者往往將本求利，重視的是能取得什麼優惠及補貼，鮮少用心經營。一旦官方停止補助，業者自然關門大吉。

