九三閱兵總指揮難產！ 驚爆接任上將「被失蹤」 習近平權力危機浮現

中國轟-6N（H-6N）轟炸機編隊，24日飛越北京上空，為即將到來的九三閱兵進行彩排。（路透）

2025/08/24 17:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國即將於九月三日舉行大規模閱兵，官方正高調宣傳99A主力戰車等「陸戰之王」將亮相，意圖展現軍威。然而，根據海外華文媒體綜合分析，在這場精心策劃的政治大秀背後，卻是解放軍高層「大清洗」後的人事崩壞與權鬥危機。最諷刺的跡象是，距離閱兵僅剩不到十天，最關鍵的閱兵總指揮人選至今仍懸而未決，外傳可能接任的將領更已「被失蹤」，凸顯中國國家主席習近平對軍隊的掌控正陷入空前窘境。

總指揮難產 外傳接任者已「被失蹤」

依照慣例，閱兵總指揮通常由拱衛京畿的中部戰區司令出任。然而，原司令黃銘去年已調職，外傳接任的北部戰區前司令王強上將，不僅任命案遲未獲官方證實，更與中部戰區政委徐德清一同缺席了七月底的中共建軍節招待會，被外界視為「出事」的強烈信號。

請繼續往下閱讀...

分析指出，當天的招待會至少有九名現役上將缺席，其中多人早已傳出遭整肅。這意味著中部戰區正副主官皆可能已落馬，導致閱兵總指揮「難產」。

外界揣測，當局可能打破慣例，臨時安排其他戰區將領、北京衛戍區司令，甚至由中央軍委副主席張又俠親自救場。但此舉勢必引發更多質疑，特別是張又俠近期盛傳已架空習近平軍權，若由他掛帥，無異坐實傳聞，恐將引爆更大政治震盪。

有消息人士更透露，去年中共環台軍演期間，北京周邊部隊就曾傳出對習近平不滿的言論，甚至出現「水淹中南海、吊打習近平」的戲謔口號，軍中忠誠度顯然已出現嚴重問題。評論直言，若連閱兵總指揮都難產，背後恐是人事的全面崩壞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法