前白宮高層示警川普可能「出賣」台灣！ 這3張保命牌降低風險

2025/08/24 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今年1月重返白宮後，諸多政策被外界認為對盟友不友善，尤其對等關稅措施讓不少盟邦對美關係產生裂痕，尤其台灣內部疑美論更是甚囂塵上。前美國副總統國安顧問、國務院助卿歐洲及歐亞事務助卿戈登（Philip H. Gordon），近日就公開表示，川普對盟友承諾不再牢靠，可能「出賣」台灣，面對川普政府不確定的立場，台灣有3大方向來去降低被川普背棄的風險。

戈登本月21日投書美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy），提到川普在處理烏俄戰爭議題上，對烏克蘭的態度時好時壞，這讓台灣2300萬人民也開始擔心，自身在這個日益混亂、美國安全保障不再像過往那樣穩度的世界局勢中越來越難立足，台灣甚至會淪為地緣政治的犧牲品。

戈登表示，川普第一任期雖然對台灣表態支持，但第二任期立場似乎有所轉變，多次釋出「不再挺台」訊號，例如拒絕台灣總統賴清德過境美國、取消於華府會見台灣國防部長顧立雄、批准輝達H20晶片對中出口、對台課徵高於歐日韓的關稅等等。他更示警，川普恐為了促成與中國國家主席習近平會晤，不排除縮減對台軍售，甚至公開反對台獨來釋出善意，也就是直接將台灣當成美中貿易談判籌碼。

戈登在文章中引述一份最新民調，指稱今年春季有近6成台灣人表示不再認為美國是可信的盟友，戈登對美國政府警告，這將是一場風暴，若處理不慎，美台關係恐出現裂痕，中國將趁虛而入。

戈登指出，台灣現在有3張「保命牌」可打，首先是提高國防支出，賴清德總統先前已承諾將軍費提高至GDP的3%（賴清德已於8月22日表示要在2030年前比照北約標準將國防支出提高至GDP 5%），擴大在烏俄戰爭中屢建奇功的無人機戰力、增強不對稱戰力、擴充彈藥庫存和充實民防訓練，消弭川普以「負擔不均」為由放棄台灣的藉口。

再來是加大對美投資，一家公司就占台灣GDP 8%的台積電，早前已承諾在美投資1650億美元（約新台幣5兆），若能持續擴張並落實投資計畫，將加深美國各界「台灣不僅是經濟與科技合作關鍵，更是供應鏈穩定與國家安全重要夥伴」這種想法。

第3張牌則是審慎處理獨立議題，戈登提醒，未來台灣高層要謹慎拿捏相關言詞和舉動，避免讓美國陷入尷尬。雖然賴清德總統主張主權正當性未可厚非，但在川普態度難以預測的情況下，激怒北京政府很可能讓華府難以維持既有承諾。

戈登最後向美國社會強調，川普立場反覆不僅讓盟友信任度下降，也讓台灣陷入險境，若美台關係真的破裂，甚至出現美國「出賣台灣」的情況，中國恐趁機採取軍事行動，屆時不會只有台灣，全球都將遭受災難性的後果。

