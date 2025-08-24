旅客瘋狂購物丟棄舊行李箱 日本各地業者好頭痛

日本觀光客暴增，許多遊客在大肆購物後，買了新的行李箱來裝戰利品，丟棄的舊行李箱也成了觀光業者的頭痛問題。（資料照，路透）

〔中央社〕隨著國際旅客數量激增，日本各地飯店、機場和熱門旅遊景點正面臨一個新困擾：旅客隨意丟棄的行李箱。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，8月某天，一個舊行李箱遭丟棄於熱鬧的大阪南區街頭，在附近卡拉OK酒吧工作的19歲女子看了十分反感，她說道：「我不知道裡面裝了什麼，所以很可怕。」

會有這種現象，很可能是因為觀光客瘋狂購物後，買了更大的行李箱來裝戰利品，就直接把舊行李箱不當丟棄。

位於大阪市中心的一間飯店指出，有時候甚至一天就有3、4個行李箱被遺留在客房內。

這家有161間客房的飯店會將遭丟棄行李箱保管在失物招領處3個月，但大部分都沒人來認領。去年，處理這些行李箱的總計費用約30萬日圓（約新台幣6萬2000元）。

這家飯店過去曾告知客人，只需支付500日圓就能代為處理一件行李箱，但幾乎沒有人使用這項服務。從今年4月起，該飯店把這些被丟棄的行李箱交給清潔公司處理。

飯店的總經理表示：「這對我們的員工造成沉重負擔，他們必須聯繫客人，並將行李箱搬出客房。」

大阪觀光局今年6月和7月進行調查，結果顯示受訪的34家飯店與住宿業者中，有超過8成認為旅客丟棄行李箱是個問題。

成田國際機場通報2024財政年度有1073起丟棄行李箱的案件，遠高於2019財政年度的479起。

關西國際機場也面臨同樣問題，數量甚至超越COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前。

