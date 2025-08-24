為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    烏克蘭獨立紀念日 加拿大總理抵基輔表支持

    加拿大總理卡尼（左）今天抵達烏克蘭首都基輔，在烏克蘭總統澤倫斯基的相迎下，參與烏國獨立紀念日慶祝活動。（美聯社）

    加拿大總理卡尼（左）今天抵達烏克蘭首都基輔，在烏克蘭總統澤倫斯基的相迎下，參與烏國獨立紀念日慶祝活動。（美聯社）

    2025/08/24 17:54

    〔中央社〕世界多國領袖致力推動俄烏戰爭結束之際，加拿大總理卡尼今天抵達烏克蘭首都基輔，參與烏國獨立紀念日慶祝活動。

    法新社報導，卡尼（Mark Carney）抵達基輔時在社群媒體X平台發文寫道：「值此烏克蘭獨立紀念日，以及他們國家歷史的關鍵時刻，加拿大正投注更多支持與努力，為烏克蘭實現公正且持久的和平。」

    加拿大廣播公司（CBC）報導，卡尼是以「特別嘉賓」身分受邀至基輔參與慶祝活動。

    卡尼抵達基輔後不久，他在自己X帳號上傳的影片中說道：「加拿大對烏克蘭的支持堅定不移，在你們捍衛主權的戰鬥，以及實現你們對自己國家的夢想途中，我們一直與你們同行。」

    路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）出面迎接，歡迎卡尼來訪。

    葉爾馬克在通訊應用程式Telegram發文指出：「在烏克蘭獨立紀念日這個特別的日子，感受來自朋友的支持對我們尤其意義重大。而加拿大一直都在支持我們。」

