批美國保護主義 中國大使：中美農業合作罩烏雲

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國駐美大使謝鋒表示，美國的保護主義正在破壞中美農業合作，農民不應為中美貿易戰埋單。此外，謝鋒還批評川普政府以國安為由，考慮限制包括中國在內的「外國對手」購買美國農地，指稱中資購買的美國農地佔比極低，不可能危及美國糧食安全。

謝鋒是22日在華府「中美大豆產業合作夥伴早餐會」上發表演說時，做上述表示。該演說全文23日張貼於中國駐美大使館官網。謝鋒說，一顆大豆，印證中美合則兩利、鬥則俱傷的金科玉律，「毋庸諱言，保護主義甚囂塵上，使中美農業合作陰雲籠罩。」

農業已成為美中在由美國總統川普挑起的關稅戰上一大爭執點。今年3月，中國為報復美國全面加徵關稅，宣布對價值210億美元的美國農產品與食品課徵15%關稅。

根據謝鋒指出，今年上半年，美國對中國的農產品出口額較去年同期下降53%，其中光是大豆就大減51%。謝鋒說，美國農民與中國農民一樣勤勞淳樸，風雨無阻辛勤工作，就盼著莊稼有個好收成、賣個好價錢、過上好日子。「農業不應被政治化綁架，農民不應為貿易戰埋單。」

此外，謝鋒也質疑川普政府擬限制包括中國在內的「外國對手」購買美國農地。他說，中國投資人持有的美國農地佔比不到0.03%，根本不可能威脅美國糧食安全，「禁限中國公民、企業購買農地純屬以國家安全為名、行政治操弄之實，是掛羊頭賣狗肉，是以一己之私綁架中美農業合作。」

美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）上月表示，為保護國家與糧食安全，川普政府正考慮各種選項，包括將禁止中國等「外國對手」購買美國農地，以及可能收回中資已持有的土地。

