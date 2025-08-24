獨立34年血淚教訓！ 烏克蘭先驅：當年沒清共產黨餘孽

在烏克蘭迎來獨立34週年之際，前線士兵仍在為捍衛國家主權而戰。當年的獨立先驅反思，未能徹底清除親俄勢力，是導致今日戰爭的遠因。（美聯社檔案照）

2025/08/24 16:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》報導，在烏克蘭週日（24日）迎來脫離蘇聯獨立34週年紀念日之際，當年領導學生運動的先驅與首批國會議員，回首來時路，不禁感慨萬千。他們指出，儘管早在1991年就已宣告獨立，但莫斯科的魔爪從未真正離開，過去30年來，俄羅斯透過政治施壓、社會分化與排擠親西方聲音等手段，持續對烏克蘭進行滲透與控制，最終為3年半前的全面入侵埋下禍根，也讓今日的獨立紀念日，蒙上一層血與火的悲壯色彩。

贏了獨立 卻未清除共產權貴

1990年領導學生絕食抗爭的運動領袖之一唐尼（Oleksandr Donii）回憶，他當時已做好入獄坐牢的準備，原以為獨立之路得奮鬥二、三十年，沒想到蘇聯隔年竟迅速解體。然而，獨立雖來得快，卻不夠徹底。唐尼表示，他們當時的首要訴求，是立即舉行國會改選，以清除蘇維埃時代的舊勢力，但此一提議未獲廣泛支持。「烏克蘭贏得了獨立，卻沒有贏得對共產統治階級的清洗。」他認為，九○年代錯失的改革良機，讓烏克蘭在今日付出了慘痛代價。

請繼續往下閱讀...

當年太寬容 養虎為患

首屆國會議員涅奇波連科（Oleksandr Nechyporenko）也同意，當年烏克蘭社會對俄羅斯影響力的代理人過於寬容，是一大錯誤。他回憶，當時社會嚴重分化，「熱情的改革者」始終是少數，而支持維持蘇聯與親俄路線的勢力，卻相當強大。「我們當時應該更堅定、更激進。」這種對錯失決心的悔恨，至今仍縈繞不去。

放棄核武換假承諾 淪世紀騙局

當年最引發爭議的決定，莫過於放棄蘇聯解體後遺留在烏克蘭、全球第三大的核武庫。當年主導核裁軍談判的政治家科斯堅科（Yurii Kostenko）痛陳，烏克蘭最終是在時任俄羅斯總統葉爾辛（Boris Yeltsin）的強大壓力下，被迫將約5000枚核彈頭全數交給俄羅斯，以換取一份形同廢紙的《布達佩斯備忘錄》（Budapest Memorandum）。

這份由美、英、俄共同簽署的協議，雖「保證」了烏克蘭的主權與領土完整，卻在2014年克里米亞遭併吞與2022年全面入侵時，被證明毫無約束力，成為烏克蘭人心中的世紀騙局。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法