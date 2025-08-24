古著風潮興起 日本二手商品市場規模連14年成長

日本人認為，相較於新服飾，更願意購買復古服飾，因為有潛在的保值效果。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著復古風潮再起，日本年輕人傾向將錢花在能夠保值的稀有物品，且不願購買新品，使得復古T恤和其他二手商品價格高漲。統計顯示，日本二手商品市場規模已連續14年成長。

《共同社》英文版24日報導，「再利用經濟期刊」（Reuse Economic Journal）指出，2023年，日本二手商品市場規模擴大至約3.13兆日圓（約6471億台幣）。自2010年（該期刊開始進行調查1年後）以來，這個數字已連續14年成長。

7月中旬，在東京的古著店Awesome by Bring Harajuku，一件印有1990年代動畫電影和漫畫《阿基拉》（Akira）的T恤以79萬日圓（約16.3萬台幣）的價格出售，遠高於其原價約3000日圓（約台幣620元）。

根據該店25歲經理清水由紀（Yuki Shimizu，音譯）介紹，商品的個體差異，例如褪色或破損的花樣，甚至會提升其價值。

與此同時，38歲的高橋進（Susumu Takahashi，音譯）在7月底以15萬日圓（約3.1萬台幣）的價格在該店購買一件人氣樂團T恤。這位古著收藏家說：「它有故事，即使我穿過它或它破了，它仍然有價值。」他補充道，如果我不再需要它，就可能賣掉。

日本廣告公司電通的數位規劃師、青年消費者行為專家谷井有紗（Arisa Tanii，音譯）表示，雖然時尚是自我表達的工具，但考慮到對經濟前景的擔憂，年輕人可能也會被復古服裝的投資收益所吸引。

