為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    古著風潮興起 日本二手商品市場規模連14年成長

    日本人認為，相較於新服飾，更願意購買復古服飾，因為有潛在的保值效果。（路透）

    日本人認為，相較於新服飾，更願意購買復古服飾，因為有潛在的保值效果。（路透）

    2025/08/24 16:45

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著復古風潮再起，日本年輕人傾向將錢花在能夠保值的稀有物品，且不願購買新品，使得復古T恤和其他二手商品價格高漲。統計顯示，日本二手商品市場規模已連續14年成長。

    《共同社》英文版24日報導，「再利用經濟期刊」（Reuse Economic Journal）指出，2023年，日本二手商品市場規模擴大至約3.13兆日圓（約6471億台幣）。自2010年（該期刊開始進行調查1年後）以來，這個數字已連續14年成長。

    7月中旬，在東京的古著店Awesome by Bring Harajuku，一件印有1990年代動畫電影和漫畫《阿基拉》（Akira）的T恤以79萬日圓（約16.3萬台幣）的價格出售，遠高於其原價約3000日圓（約台幣620元）。

    根據該店25歲經理清水由紀（Yuki Shimizu，音譯）介紹，商品的個體差異，例如褪色或破損的花樣，甚至會提升其價值。

    與此同時，38歲的高橋進（Susumu Takahashi，音譯）在7月底以15萬日圓（約3.1萬台幣）的價格在該店購買一件人氣樂團T恤。這位古著收藏家說：「它有故事，即使我穿過它或它破了，它仍然有價值。」他補充道，如果我不再需要它，就可能賣掉。

    日本廣告公司電通的數位規劃師、青年消費者行為專家谷井有紗（Arisa Tanii，音譯）表示，雖然時尚是自我表達的工具，但考慮到對經濟前景的擔憂，年輕人可能也會被復古服裝的投資收益所吸引。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播