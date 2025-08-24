為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    自爆差點改變美國歷史 影后艾瑪湯普遜曝離婚當天接到川普來電邀約

    現年66歲的艾瑪湯普遜獲盧卡諾影展「豹會獎」肯定，9日應邀出席一場影展對談時，爆料自己30年前的川普來電往事。（歐新社）

    現年66歲的艾瑪湯普遜獲盧卡諾影展「豹會獎」肯定，9日應邀出席一場影展對談時，爆料自己30年前的川普來電往事。（歐新社）

    2025/08/24 16:50

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕曾獲奧斯卡金像獎影后、最佳編劇獎肯定的英國傳奇女星艾瑪湯普遜（Emma Thompson）近日自爆，30年前她與第1個丈夫離婚當天，竟接到川普來電，邀請她去住處共進晚餐。

    綜合外媒報導，現年66歲的艾瑪湯普遜獲2025盧卡諾影展「豹會獎」肯定（Leopard Club Award），9日應邀出席一場影展對談時，爆料自己30年前的往事，1995年她在拍攝電影《風起雲湧》（Primary Colors）時，和第一任丈夫肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）婚變。

    艾瑪湯普遜表示，有一天在演員的休息拖車上休息時電話忽然響起，她接了電話，對方說：「妳好，我是唐納川普」，艾瑪湯普森以為他在開玩笑，便回：「有什麼可以幫你的嗎？」川普說：「我想要邀請妳來我家，一處美麗的地方，也許我們可以共進晚餐」，艾瑪湯普遜則表示：「太好了，太貼心了，非常感謝，我晚點再回覆」。

    艾瑪湯普遜透露，當天剛好自己的離婚判決書下來，由於當時川普也與第二任妻子鬧婚變，艾瑪湯普遜直言「我敢打賭，他肯定有手下替他物色不錯的離婚女士，讓他可以帶在身邊出席場合。而且他還有我的拖車休息室號碼，這算跟蹤了吧。」她還笑稱，如果當初接受了川普的邀約，可能還能改變美國歷史。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播