自爆差點改變美國歷史 影后艾瑪湯普遜曝離婚當天接到川普來電邀約

2025/08/24 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕曾獲奧斯卡金像獎影后、最佳編劇獎肯定的英國傳奇女星艾瑪湯普遜（Emma Thompson）近日自爆，30年前她與第1個丈夫離婚當天，竟接到川普來電，邀請她去住處共進晚餐。

綜合外媒報導，現年66歲的艾瑪湯普遜獲2025盧卡諾影展「豹會獎」肯定（Leopard Club Award），9日應邀出席一場影展對談時，爆料自己30年前的往事，1995年她在拍攝電影《風起雲湧》（Primary Colors）時，和第一任丈夫肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）婚變。

艾瑪湯普遜表示，有一天在演員的休息拖車上休息時電話忽然響起，她接了電話，對方說：「妳好，我是唐納川普」，艾瑪湯普森以為他在開玩笑，便回：「有什麼可以幫你的嗎？」川普說：「我想要邀請妳來我家，一處美麗的地方，也許我們可以共進晚餐」，艾瑪湯普遜則表示：「太好了，太貼心了，非常感謝，我晚點再回覆」。

艾瑪湯普遜透露，當天剛好自己的離婚判決書下來，由於當時川普也與第二任妻子鬧婚變，艾瑪湯普遜直言「我敢打賭，他肯定有手下替他物色不錯的離婚女士，讓他可以帶在身邊出席場合。而且他還有我的拖車休息室號碼，這算跟蹤了吧。」她還笑稱，如果當初接受了川普的邀約，可能還能改變美國歷史。

