日本新幹線行駛中又撞熊！ 秋田新幹線一度停駛

行駛中的日本新幹線24日又撞到熊。圖為今年7月30日在東京車站拍攝到的新幹線指示牌與班次取消告示。（路透檔案照）

2025/08/24 16:12

〔編譯張沛元／綜合報導〕JR東日本指出，24日上午10時許從秋田開往東京的秋田新幹線列車「小町16號」（こまち16号）在近午11時25分（台灣時間同日早上10時25分，另有日媒報導稱11時29分）左右，在岩手縣雫石町的JR赤渕站與JR雫石站之間撞到熊，該列車緊急停車並靠站檢查約20分，車上201名乘客無人受傷。

根據負責營運秋田新幹線的JR東日本的秋田分社，已在鐵軌上發現撞上新幹線列車的熊的屍體，據信是一隻幼崽。「小町16號」事後曾在岩手縣雫石町JR春木場站進行檢查，經確認無異狀後於同日近午11時47分繼續前往東京。

請繼續往下閱讀...

此事導致同日從東京前往秋田的新幹線列車「小町9號」誤點38分，200人受到影響。

這並非行駛中的日本新幹線今年首度撞到熊。今年6月28日，日本東北新幹線列車「隼25號」（はやぶさ25号）在宮城縣附近撞到熊，導致多班列車誤點與2千多人受到影響；此事件同樣無人受傷但熊被撞死，東北新幹線的營運業者JR東日本當時表示，不清楚熊如何跑到高架的新幹線鐵軌上。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法