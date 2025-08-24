九三閱兵在即 中國學者：不能誇大國民黨的抗戰作用

中共即將舉行九三閱兵，中國學者直指不能誇大國民黨在抗戰時期的作用。圖為習近平先前在天安門廣場閱兵。（美聯社）

2025/08/24 16:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共將於9月3日在天安門廣場舉行「抗戰勝利80週年閱兵」，隸屬於中國社會科學院的中國歷史研究院，22日在官方微信公眾號分享旗下刊物《歷史評論》的學者專文，直指不能誇大國民黨在抗戰時期的作用。

這篇由南京理工大學馬克思主義學院副教授郭洋撰寫的文章指出，近年來在中國公眾討論和學術研究中，存在誇大國民黨抗戰作用的傾向，部分自稱「國軍粉」的人士，會剪輯歷史影像、改編影視等方式強調國民黨的抗戰貢獻、美化國民黨抗戰形象，對於消極抗日和軍事失誤等問題避而不談，甚至歸咎於中國共產黨的割據與摩擦。

郭洋強調，這些觀點不僅違背了歷史事實，更是顛倒黑白，因為國民黨在抗戰中表現出明顯的搖擺態度，從九一八事變到七七事變，國民黨推行「攘外必先安內」政策，對日本採取妥協退讓態度，並且壓制國內抗日革命力量，在九一八事變爆發後，蔣中正更試圖以不抵抗政策應對平息，最終導致東北淪陷。

郭洋指出，在1937年7月抗日戰爭全面爆發，國民黨仍寄望由歐美列強介入促成停戰，抵抗意志相當不堅定，不僅有國民黨副總裁汪精衛率領親日派集團投降，還有大批國民黨軍隊高官打著「曲線救國」的口號公開投敵，1939至1944年投日的國民黨少將以上將領就達62人之多。

郭洋表示，國民黨同時還害怕中國共產黨發展壯大，在日本勸誘之下實施消極抗日、積極反共方針，從1939年至1943年期間，國民黨先後發動了3次反共行動。

郭洋說，國民黨在抗戰意志搖擺不定、施行片面抗戰路線之下，使得正面戰場不斷潰敗，而且還有內部腐敗不堪的問題，這方面國民黨自身的史料就已證實，在抗戰時期國民黨內部貪腐相當嚴重，呈現出「前方吃緊，後方緊吃」的情況。

郭洋指出，國民黨在政治與軍事腐敗疊加之下，逐漸失去民心且軍紀渙散，屢屢出現亂抓壯丁、強徵民糧、姦淫婦女等行為。抗戰時擔任國軍軍法執行總監的何成濬就曾指出，中國各戰區強姦搶劫之事幾乎每天都在發生。

郭洋認為，揭露國民黨在抗戰中所存在的負面問題，並不是要否定國民黨軍隊在正面戰場的作用及愛國官兵的犧牲，而是對誇大國民黨抗戰貢獻等「歷史虛無主義觀點」做出駁斥。

