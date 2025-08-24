為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    九三閱兵在即 中國學者：不能誇大國民黨的抗戰作用

    中共即將舉行九三閱兵，中國學者直指不能誇大國民黨在抗戰時期的作用。圖為習近平先前在天安門廣場閱兵。（美聯社）

    中共即將舉行九三閱兵，中國學者直指不能誇大國民黨在抗戰時期的作用。圖為習近平先前在天安門廣場閱兵。（美聯社）

    2025/08/24 16:01

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中共將於9月3日在天安門廣場舉行「抗戰勝利80週年閱兵」，隸屬於中國社會科學院的中國歷史研究院，22日在官方微信公眾號分享旗下刊物《歷史評論》的學者專文，直指不能誇大國民黨在抗戰時期的作用。

    這篇由南京理工大學馬克思主義學院副教授郭洋撰寫的文章指出，近年來在中國公眾討論和學術研究中，存在誇大國民黨抗戰作用的傾向，部分自稱「國軍粉」的人士，會剪輯歷史影像、改編影視等方式強調國民黨的抗戰貢獻、美化國民黨抗戰形象，對於消極抗日和軍事失誤等問題避而不談，甚至歸咎於中國共產黨的割據與摩擦。

    郭洋強調，這些觀點不僅違背了歷史事實，更是顛倒黑白，因為國民黨在抗戰中表現出明顯的搖擺態度，從九一八事變到七七事變，國民黨推行「攘外必先安內」政策，對日本採取妥協退讓態度，並且壓制國內抗日革命力量，在九一八事變爆發後，蔣中正更試圖以不抵抗政策應對平息，最終導致東北淪陷。

    郭洋指出，在1937年7月抗日戰爭全面爆發，國民黨仍寄望由歐美列強介入促成停戰，抵抗意志相當不堅定，不僅有國民黨副總裁汪精衛率領親日派集團投降，還有大批國民黨軍隊高官打著「曲線救國」的口號公開投敵，1939至1944年投日的國民黨少將以上將領就達62人之多。

    郭洋表示，國民黨同時還害怕中國共產黨發展壯大，在日本勸誘之下實施消極抗日、積極反共方針，從1939年至1943年期間，國民黨先後發動了3次反共行動。

    郭洋說，國民黨在抗戰意志搖擺不定、施行片面抗戰路線之下，使得正面戰場不斷潰敗，而且還有內部腐敗不堪的問題，這方面國民黨自身的史料就已證實，在抗戰時期國民黨內部貪腐相當嚴重，呈現出「前方吃緊，後方緊吃」的情況。

    郭洋指出，國民黨在政治與軍事腐敗疊加之下，逐漸失去民心且軍紀渙散，屢屢出現亂抓壯丁、強徵民糧、姦淫婦女等行為。抗戰時擔任國軍軍法執行總監的何成濬就曾指出，中國各戰區強姦搶劫之事幾乎每天都在發生。

    郭洋認為，揭露國民黨在抗戰中所存在的負面問題，並不是要否定國民黨軍隊在正面戰場的作用及愛國官兵的犧牲，而是對誇大國民黨抗戰貢獻等「歷史虛無主義觀點」做出駁斥。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播