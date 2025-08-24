為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    華爾街日報：為了反擊川普 加州州長紐森「川普化」

    紐森（左）開始利用其社群影響力，對川普（右）行為或政策發出強烈訕笑或批判。（法新社）

    紐森（左）開始利用其社群影響力，對川普（右）行為或政策發出強烈訕笑或批判。（法新社）

    2025/08/24 15:53

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》23日報導，民主黨籍的美國加州州長紐森（Gavin Newsom），逐漸在社群媒體上展現出好鬥的形象，模仿川普在Ｘ平台上用全大寫字母發文，甚至用綽號來批評川普的外表，以及訕笑川普糟糕的民調表現。紐森現在認為，川普正在試圖破壞民主，而他無法保持同樣的克制。

    據報導，今年稍早，川普曾以紐森的姓氏（Newsom），幫他取了個「新聞垃圾」（Newscum）的綽號，當時紐森稱川普宛如「高年級校霸」，拒絕與他正面交鋒。然而，紐森現在也善用個人社群影響力，最近即用「雪花」（snowflake）來稱川普，笑他臉上的膚色差異是化妝造成，還強調川普的民調數字有夠難看。

    紐森近來的好鬥作風，是為了對抗川普主導的選區重劃舉措。

    川普23日盛讚德州參議會通過新的國會選區劃分圖，說這是協助共和黨在明年期中選舉維持國會多數的「絕佳機會」。據報導，德州參議會挑燈夜戰，議員歷經8小時激烈辯論後仍堅守黨派立場，最後以18票對11票通過選區重劃，讓德州多了5個親共和黨選區。德州眾議會先前已通過法案。

    紐森警告，川普有「獨裁傾向」，因此他別無選擇，只能以牙還牙。紐森是第一位推動黨派行動、重新繪製國會選區地圖以消除5名共和黨美國眾議院議員的民主黨籍州長，藉此回應德州增加五個共和黨國會席次。他指出：「我們不再焦慮地爭論是否應該採取強硬措施予以回應，而是要思考如何回應。」

    紐森的顧問艾略特（Jason Elliott）表示，紐森仔細地選擇展開反擊的議題，並衡量自己的攻擊手段。

    艾略特直言，紐森現在認為川普正在試圖破壞民主，而他無法保持同樣的克制，「如果你真的相信川普已對美國構成威脅，那就問問自己：『為了阻止這種威脅，你現在願意做什麼以前沒做過的事？』如果答案是在TikTok（抖音國際版）上火力全開，或在重新劃分選區問題上火力全開，那完全是理所當然的舉動。」

    紐森的新策略讓許多民主黨人感到欣喜，否則他們將無法對抗川普。根據州政府提交的高額捐款紀錄及競選團隊線上捐款統計，紐森的努力已籌集超過1500萬美元（約4.55億台幣），用於資助新選區劃分法案通過。

    然而，共和黨人對紐森的蔑視也加劇。白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）即表示：「新聞垃圾拼命博取關注的行為日益令人尷尬。」

