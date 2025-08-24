移民就業激增 英國近百萬年輕人成無業尼特族

英國智庫報告指出，英國的移民就業情況踴躍，間接導致本國年輕人無業人數大增。圖為英國黑潭市街景。（歐新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕由英國在野保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）創辦的智庫「社會正義中心」（CSJ）指出，大規模移民、不斷上漲的工資稅和激增的福利金正將25歲以下的英國人擠出勞動力市場，目前有近百萬英國年輕人無業，而在英國就業的25歲以下移民人數卻增加4倍，呼籲相關單位採取行動。

CSJ研究人員指出，自COVID-19疫情爆發以來，16至24歲未接受教育、就業或培訓的英國人（即尼特族）數量增加近20萬人，達到94.8萬人。25歲以下英國受薪就業人數的大幅下降加劇這個問題，公司員工人數比5年前減少4.9萬人。相較之下，2020年1月至去年12月期間，英國公司僱用的25歲以下非歐盟勞工人數增加315％，達25.82萬人。

報告直指，就業模式差距不斷擴大的部分原因，可能是英國公司選擇僱用移民，而成千上萬的英國年輕人卻在申領失業救濟金，以應對焦慮和抑鬱等疾病。報告呼籲對就業體系進行徹底改革，從「不受控制的大規模移民」轉向讓英國年輕人就業。

報告提出的核心理念是「未來勞動力抵免」，該提案得到前工黨內政大臣布蘭基特爵士（Lord Blunkett）和前保守黨外交大臣韓特（Jeremy Hunt）支持。該抵免將透過向僱主支付30％的工資，來幫助企業招募和培訓「尼特族」員工，其中一半將預付，另一半將在連續工作6個月後支付。

CSJ的模型顯示，這項抵免將有助於近12萬尼特族人就業，扭轉疫情以來尼特族人數的大幅成長。據估計，這項抵免可以帶來約7.65億英鎊（約314億台幣）的稅收和福利儲蓄。

