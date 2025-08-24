日本周邊最大火球！NASA：九州火球威力達廣島原子彈1/10

日本當地時間19日深夜11時8分驚見一道「巨大火球」劃破夜空，瞬間強光將夜幕瞬間化為白晝。（路透）

2025/08/24 15:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本當地時間19日深夜11時8分驚見一道「巨大火球」劃破夜空，瞬間強光將夜幕瞬間化為白晝，日本許多地區都捕捉到這神奇一幕，根據NASA分析指出，該火球的所釋放的能量高達1.6千噸TNT炸藥能量，相當於廣島原子彈能量（16千噸）的十分之一，是有紀錄以來日本周邊最大火球。

根據NASA近地天體研究中心網站紀錄顯示，日本19日深夜的火球墜入位於鹿兒島縣大隅半島東南約80公里外海，其釋放能量達高達1.6千噸TNT炸藥能量，相當於廣島原子彈能量（16千噸）的十分之一，是自1988年統計開始以來，日本周邊規模最大火球。

請繼續往下閱讀...

鹿兒島地方氣象台指出，縣內多個觀測站同時記錄到光亮，且約8分鐘後櫻島觀測儀還偵測到「空氣振動」，有居民表示聽到一聲巨響。

據《朝日新聞》報導，近年來在日本附近觀測到的火球包括2020年11月在東海和近畿地區火球，其能量僅為0.073千噸。若進一步擴大地區，2010年在日本以東約1500公里的海域上空曾觀測到了一個當量為9.7千噸的火球。

有紀錄以來全球火球能量釋放，則是2013年俄羅斯車里雅賓斯克上空爆炸的隕石，直徑約17公尺，能量高達441千噸，衝擊波波及50公里外，造成大規模玻璃破碎等災情，釀逾1500人受傷。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法