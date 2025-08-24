川普鎖定芝加哥！《華郵》爆：最快9月動員數千國民兵進駐

《華盛頓郵報》引述知情官員說法，表示美國國防部已經籌畫數週，準備在芝加哥進行軍事部署，相關計畫涉及多種方案，包括最快在9月動員數千名國民兵進駐芝加哥。圖為美國國民兵示意圖。（彭博）

2025/08/24 13:24

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普以打擊犯罪為由，派遣約2000國民兵進駐華府，22日更暗示下一步將整頓芝加哥、紐約。《華盛頓郵報》引述知情官員說法，表示美國國防部已經籌畫數週，準備在芝加哥進行軍事部署，相關計畫涉及多種方案，包括動員數千名國民兵，最快在9月動員國民兵進駐芝加哥。

根據《華盛頓郵報》報導，知情官員指出，總統川普希望能打擊芝加哥的犯罪、遊民與非法移民問題，並將此做為一項可在其他城市實施的模式。若軍事部署任務獲得批准，將與川普6月時在洛杉磯實施的爭議行動類似，最快9月會動員至少數千名國民兵進駐芝加哥。

報導指出，芝加哥的行動將進一步擴大川普在國內動用軍事力量的範圍，州政府和地方當局認為這種做法毫無必要；政府官員則辯稱，這些部署是為了恢復法律與秩序所採取的必要措施。知情官員透露，川普對芝加哥的軍事干預已在計畫之中，可能與移民和海關執法局（ICE）擴大搜捕非法移民的行動同時進行。

民主黨籍芝加哥市長強森（Brandon Johnson）在一份聲明中指提到，目前尚未收到川普政府針對芝加哥市增派執法人員或軍事力量的任何正式通知。強森強調：「我們對於任何非法向芝加哥市部署國民兵的舉動深感憂慮，總統這種做法的問題在於缺乏協調、毫無必要且不合理。」

伊利諾州長普里茨克（J.B. Pritzker）23日晚間發表聲明強調，伊利諾州從未收到聯邦政府的任何詢問或協助請求，也未曾主動要求聯邦介入。普里茨克指出，目前沒有任何「緊急情況」能夠讓美國總統將伊利諾州國民兵「聯邦化」、從其他州調派國民兵，或派遣現役軍隊進入州內。

