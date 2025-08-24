為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    憂美國背棄盟友！CNN：李在明破例先訪日 為台海有事做準備

    南韓總統李在明（左）與日本首相石破茂（右）23日在東京舉行歷史性峰會。（歐新社）

    南韓總統李在明（左）與日本首相石破茂（右）23日在東京舉行歷史性峰會。（歐新社）

    2025/08/24 14:50

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國有線電視新聞網（CNN）分析，一場可能重塑東亞地緣政治格局的歷史性峰會，本週末在東京上演。南韓總統李在明上任後罕見地將外交首站選在東京而非華府，與日本首相石破茂舉行峰會。在這場「微笑外交」背後，真正揮之不去的巨大身影，是美國總統川普以及台海潛在衝突的陰影。

    川普陰影籠罩 昔日冤家被迫破冰

    CNN分析指出，比起會後發表的聯合聲明，兩位領袖會中展現的溫言笑語，才是此次峰會最大的亮點，象徵因殖民歷史而長期敵對的日韓關係，正迎來歷史性轉折。而這背後最深層的推力，並非雙邊善意，而是來自川普政府的高度不確定性。

    天普大學（Temple University）東京分校亞洲研究教授金斯頓（Jeffrey Kingston）一針見血地指出：「問題在於，川普那種善變、唯利是圖的外交讓所有人都感到不安。我認為，在烏克蘭遭到背叛後，許多美國盟友都在懷疑，美國的安全承諾究竟還意味著什麼？」

    憂台海有事 美國恐背棄盟友

    除了川普的「交易式外交」令人不安，另一個迫使日韓走近的隱憂，正是台海局勢。隨著中國不斷加強在台灣周邊的軍事活動，區域緊張情勢螺旋式升高，日韓深恐衝突近在咫尺。

    CNN報導指出，一旦台海有事，美國是否會信守承諾介入？還是會如近期與俄國的峰會一般，選擇與中國領導人私下達成協議，而將台灣排除在外？這種對「美國孤立主義」的深層恐懼，正促使日韓重新評估彼此的戰略價值。

    石破茂恐下台 合作關係現變數

    李在明此次訪日前，雙方已互釋善意。李在明在南韓「光復節」稱日本為「不可或缺的夥伴」；石破茂則在日本二戰投降紀念日，罕見地對戰爭表達「悔恨」。儘管峰會看似成功，但這段剛萌芽的合作關係，卻立即面臨變數。由於石破茂的執政黨在國會兩院失去多數，他正受到黨內強大的逼宮壓力。若石破茂最終辭職，如何將這份難得的合作氛圍傳承給繼任者，將成為確保兩國新近善意能否延續的關鍵。

