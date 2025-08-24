為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    罕見！巴西女大生做電腦斷層掃描 竟因過敏反應身亡

    巴西女大生電腦斷層掃描，對顯影劑產生過敏反應，在檢查後不到24小時死亡。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    巴西女大生電腦斷層掃描，對顯影劑產生過敏反應，在檢查後不到24小時死亡。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2025/08/24 13:05

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西1名女大生於20日進行電腦斷層掃描時，因對過程中使用的顯影劑產生過敏反應，導致在檢查後不到24小時死亡，成為做電腦斷層掃描罕見的死亡案例。

    《每日星報》報導，巴西22歲的女大生保羅（Leticia Paul）在醫院接受定期的腎結石檢查時，竟對電腦斷層掃描中使用的顯影劑產生了過敏反應，在掃描結束後不到24小時便撒手人寰。

    據了解，這是十分稀少的個案，保羅在使用顯影劑（contrast agent）後產生了過敏性休克。所謂顯影劑是一種用於CT和MRI掃描的特殊染料，可使器官組織在醫療影像上更加清晰。

    有專家指出，電腦斷層掃描通常來說很安全，由於能有效用於醫療影像檢查，因此許多學者已經對其做過大量研究，他補充，只有少數個案會出現不良反應，尤其像保羅這樣嚴重的過敏更是少之又少。

    此前在英國也有1個相似案例，1名66歲的婦人在進行治療胃脹氣的手術時，因醫護人員為其注射了顯影劑，導致該名婦人出現過敏反應，最終心臟驟停死亡。

