    首頁　>　國際

    美國削減愛滋援助 專家：南非未來恐有數萬人因此喪命

    有南非性工作者指出，由於美國停止支援，已經4個月未服用愛滋病治療藥物。（美聯社）

    有南非性工作者指出，由於美國停止支援，已經4個月未服用愛滋病治療藥物。（美聯社）

    2025/08/24 12:21

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前宣布削減對外援助，影響許多正在接受救濟的國家，包含深受愛滋病困擾的南非，在川普的新政策下，南非免費提供愛滋病毒治療的非營利診所已有12家關閉，有專家指出，南非在未來幾年愛滋病人數恐新增數十萬人，最後可能會導致數萬人喪命。

    據《美聯社》報導，南非是愛滋病感染人數最多的國家之一，由於美國總統川普在2月宣布削減對外援助，讓該國關於愛滋病的治療計畫受到影響，這也使當地本就弱勢的性工作者變得更加脆弱。

    由於該國的性工作者都是非法工作，有性工作者透露，在被公立醫院拒絕治療後，已經停藥近四個月，她透露自己當初真的是別無選擇，為養活3個孩子只能從事這項工作，如今雖然短暫獲得1個月的藥物供給，但仍對未來的生存機會感到迷惘。

    據了解，南非當地雖然有黑市在販售相關藥物，但價格幾乎都是翻1倍起跳。而美國政府雖然很快就發現該政策的缺失，並馬上允許恢復部分的愛滋病治療救濟，但先前的錯誤決斷已經造成許多混亂，有專家指出，如果不透過其他方式彌補削減的援助，南非在未來幾年恐將出現數十萬新病例，最終造成數萬人死亡。

